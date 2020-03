Mandžukić u katarskom Al-Duhailu igra standardno, a zabio je i svoj prvi pogodak u Azijskoj ligi prvaka

Kad Juventus pobjeđuje i lopta ulazi u gol, nitko se ne obazire na nedostatke u igri i politici kluba, ali kad Juve u Ligi prvaka gubi od Lyona, sve dolazi u pitanje.

Navijači su na društvenim mrežama zazivali Marija Mandžukića i postavljali pitanje kako ga se uprava tako lako lako riješila, a isto je učinio i legendarni napadač talijanske reprezentacije Francesco Ciccio Graziani.

Zbunjeni i neuvjerljivi

“Zašto se Juve odrekao Mandžukića? To je odluka koja se mora naglasiti. Ne znam tko je kriv i tko je to odlučio. Ta momčad je zbunjena i meni osobno neuvjerljiva. Juve može izbaciti Lyon, ali to nije sigurno jer u nogometu ništa ne smijete uzeti zdravo za gotovo“, rekao je Graziani za Sportmediaset.

Graziani je poznat kao dugogodišnji prvotimac talijanske reprezentacije i član zlatne generacije koja se okitila naslovom prvaka svijeta 1982. godine.

