LEGENDA SE POKLONILA ČUDESNOM MODRIĆU: ‘On proživljava novu mladost’; A kad pogledate Transfermarkt, ne vjerujete

Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić i u 36. oduševljava na nogometnim terenima. Prošle srijede je protiv Borussije iz Monchengladbacha u Madridu na pomoćnom terenu, u pobjedi 2:0 golovima Benzeme, na fantastične asistencije prvo Lucasa, pa onda i Rodryga.

UGLEDNA MARCA SE POKLONILA MODRIĆU: ‘Najbolji igrač Reala, izgledao je kao da ima 25 godina i da je upravo osvojio Zlatnu loptu’

Real Madrid hero Pedja Mijatovic: "Modric is living a second youth. He's 35 years old, but he looks like he's 25. He's very motivated, he can contribute a lot just like Ramos." pic.twitter.com/eojSNzVne8

