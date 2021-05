Hrvatska je dobila petog predstavnika u kući slavnih

Legendarni Toni Kukoč postaje peti Hrvat u košarkaškoj Kući slavnih. Mnogi će reći – konačno! Jer uspjelo mu je to tek iz osmog pokušaja, nakon što su ga Chicago Bullsi nominirali još 2014. Njegov nekadašnji suigrač, prijatelj, ujedno i član društva košarkaških besmrtnika, Dino Rađa, za RTL je poručio: ‘Zaslužio je priznanje za svoju genijalnost’.

Svečanost će biti u rujnu u američkom Springfieldu , a sve je to prije tri godine prošao i Rađa, njegov suigrač i prijatelj.

“Konačno priznanje njegovoj genijalnosti bilo je samo pitanje vrimena ja sam ponosan na njega ponosan sam što sam bio dio te velike generacije koja je prominila tijek svjetske košarke”, kazao je Rađa za RTL.

Kukoč je tako postao peti Hrvat koji je postao dio svjetske košarkaške povijesti. Prvi je u Kuću slavnih 1996. ušao Krešimir Ćosić, 2002. Dražen Petrović, pet godina kasnije Mirko Novosel, 2018. Dino Rađa i tek 2021. Toni Kukoč kojeg su Chicago Bullsi prijavili još 2014. godine.

“Neka uživa u momentu moraš uživat gdje je to potvrda za sve što si radio u životu svaku kap znoja koju si prolija veličanstveni osjećaj”, kaže Rađa.

Nevjerojatno zvuči i podatak da je Hrvatska ulaskom Tonija Kukoča u Kuću slavnih postala druga nacija nakon SAD-a s najvećim brojem igrača koji su dobili to priznanje.

“Dva klinca iz grada od 200 iljada stanovnika su u Hall of Fame. Nevjerojatno da mi je to ko reka prije 30 godina reka bi mu da je to bajka jedan fenomenalan osjećaj”, poručio je Rađa.

Kukoč je tri puta bio NBA prvak, najveći trag ostavio je u Chicago Bullsima, a s reprezentacijom Hrvatske bio je srebrni na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992 i brončani na Svjetskom prvenstvu u Torontu 1994. godine.

“Dva klinca sto kila u paru i bili smo smiješni ljudima koji su nas dolazili gledati. Kroz rad smo došli do visina titula čak i meni koji sam sudionik to je nevjerojatno”, završio je Rađa.

Kukoč već neko vrijeme uživa u zasluženoj mirovini, a sad će napokon moći uživati i u košarkaškoj vječnosti.