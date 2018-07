LEGENDA REALA O MODRIĆU: “Nema dileme, on je najbolji svih vremena s ovih prostora’

Danas u 20 sati igra se polufinale Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske

Nešto više od dva sata dijeli nas od povijesne utakmice hrvatske reprezentacije – u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Jedan od ključnih igrača za igru Hrvatske i šanse za prolaz u finale svakako će biti Luka Modrić.

‘Modrić je kandidat za osvajanje Zlatne lopte’

Upravo je o značaju Modrića za Hrvatsku, ali i njegovom mjestu u povijesti nogometa na Balkanu pričao je Predrag Mijatović za Index.

“Ako Hrvatska uđe u finale SP-a, Luka Modrić bit će ozbiljan kandidat za osvajanje Zlatne lopte. Osvojio je Ligu prvaka, a finale SP-a gura ga na sam vrh. Luka je to zaslužio, on godinama igra na ovoj razini, nosi Real i reprezentaciju. Na ovom SP-u dokazao je da je najbolji veznjak na svijetu u ovom trenutku. On je nositelj igre, lider i pravi kapetan. Primjer nogometaša i čovjeka, još jednom ću naglasiti. I zaključiti da nema nikakve dileme, u povijesti vaše, naše i bilo koje balkanske države, po osvojenim trofejima i igri, Luka Modrić je najbolji nogometaš ovih prostora svih vremena. U Španjolskoj ga obožavaju, da sada napravite anketu na ulici, Modrić je uvjerljivo najomiljeniji igrač Reala. Već četiri godine on je dio udarne postave najboljeg kluba na svijetu. Zaslužio je sve što sada proživljava jer je puno radio za to”, kaže bivši igrač Madrida.

‘Na njemu je jako velik pritisak’

“Pritisak koji Luka Modrić i dio ekipe nosi zbog rezultata iz ’98. je jako velik i to bi sada moglo biti riješeno. Privilegiran sam što poznajem Luku i prolazim sve ovo uz njega. Sve što mu se događa, taj čovjek zaslužio je svojim igrama u Realu i reprezentaciji, ali i karakterom i dobrotom. Ne znam je li Luka Modrić bolji čovjek ili igrač, to je mrtva trka i uvijek će biti. Sretan sam zbog njega. Igra kao da ima 25 godina, ne trebate ni gledati brojke”, zaključio je Mijatović.