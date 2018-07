LEGENDA RASTURILA FRANCUZE KAO NIKAD PRIJE: Ovo sve govori o novim svjetskim prvacima: ‘Pobijedio je anti nogomet’

‘Slobodno mogu reći, pobijedio je anti nogomet. Ljudi u Hrvatskoj moraju biti ponosni na ovaj uspjeh, na naše reprezentativce, moraju slaviti’

Možda Vatreni sinoć na Lužnjikiju nisu pobijedili Francusku u finalu SP-a, ali za nas su prvaci, junaci, za nas su najbolji na svijetu! Hrvatska nogometna reprezentacija ispisala je najljepšu hrvatsku nogometnu bajku, ostvaren je povijesni uspjeh, osvojeno je srebro “zlatnog” sjaja…

Pogledaj fotogaleriju

Ne, nije fraza, ovdje se ne radi o čistoj patetici, ali kad u finale SP-a dođe jedna mala, ali ponosna zemlja koji broji oko nešto manje od 4,3 milijuna stanovnika, onda je to uistinu srebro zlatnog sjaja…

Pogledaj fotogaleriju

Dečki, glavu gore, za nas ste postali prvaci svijeta čim ste izašli na teren u Moskvi

I zato, dečki, glavu gore, za nas ste postali prvaci svijeta čim ste izašli na teren u Moskvi, i prije nego je utakmica počela… Ponosni smo na vas, učinili ste nas ponosnim i zbog toga morate biti ponosni na sebe. Vratili ste reprezentaciju gdje je joj je i mjesto, vratili ste je narodu, vratili ste je u sam svjetski vrh.

Malom čovjeku vratili ste vjeru, ostvarili snove, darovali trenutke za pamćenje, vjeru i veselje u bolje sutra, pokazali da se sve može ostvariti, samo ako se to stvarno želi. Radovali smo se zajedno s vama, nacija je disala zajedno s vama, a vi ste joj podarili “zrak”, pobjednički, onako kako to samo Hrvati znaju…

Pogledaj fotogaleriju

“Nismo izgubili, nismo mi izgubili. Pobijedili smo i tako to trebamo doživjeti. Šteta što svjetski prvak nije bolja momčad. Jednostavno, malo smo naivno, glupo izgubili. Bili smo kvalitetniji, bolji, izgubili smo od momčadi koja nije bolja od nas. Vatreni su moralni pobjednici za mene. Nema tuge, nema ništa, trebamo slaviti, proslaviti kao da smo svjetski prvaci”, kazao nam je u uvodu razgovora proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, sad trener Zoran Vulić i nastavio:

Pogledaj fotogaleriju

‘Moramo se ponašati kao da smo svjetski prvaci’

“Znam da je to teško, da smo mi takav mentalitet. Jednostavno, mi ne volimo nikakav poraz. Moramo biti sretni, moramo biti sretni što imamo takvu generaciju. Moramo se ponašati kao da smo svjetski prvaci. Što se tiče same utakmice i događanja u njoj, ključni su bili prekidi, ono što sam ja naglašavao. Francuzi su nam dali dva prva gola iz prekida, slično su Francuzi igrali protiv nas kao protiv Belgijaca. Tad su bili zabili jedan gol iz kornera. Ma, bila je to slična utakmica. Brzo smo se vratili, ali mislim da su nas ta dva zadnja gola izvan šesnaest metara presjekli i oni su odlučili pobjednika. Oni su nas dobili bez igre, bez neke dominacije, prvi put da je svjetski prvak momčad koja nije bolja”.

Pogledaj fotogaleriju

‘Moramo ih dočekati kao da su svjetski prvaci’

“Moramo biti iskreni. Ivan je igrao rukom i penal je dosuđen. Sudac ga može suditi i ne mora ga suditi. To je sad na njemu. No, ne smijemo biti nekorektni, bila je igra rukom. Bilo je na sucu da li će to suditi ili neće, ali ruka je postojala. Mislim da nije to detalj zbog kojeg smo izgubili u finalu. Slobodno mogu reći, pobijedio je anti nogomet. Ljudi u Hrvatskoj moraju biti ponosni na ovaj uspjeh, na naše reprezentativce, moraju slaviti. Nama su sad sve lađe potonule, mi smo jednostavno takav mentalitet. A drugi smo na svijetu. Mislim da se trebamo veseliti, slaviti. Moramo ih dočekati kao da su svjetski prvaci. Nadao sam se da ćemo biti prvi, trebali smo biti prvi, za mene smo uz Belgiju najbolja momčad prvenstva. Francuzi su osvojili prvenstvo na račun nekakvih taktika, podsjećaju me na Grke na Euru 2004. godine u Portugalu koji su tada bili osvojili turnir. Moramo se veseliti, moramo biti ponosni, moramo biti zadovoljni. Znam, teško je, ne volim niti ja gubiti, ali moramo biti zadovoljni”, zaključio je Zoran Vukić.