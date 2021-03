Ikona HR nogometa Ilija Lončarević za Net.hr prokomentirao je najveću pobjedu zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama napravili su nevjerojatan preokret, nadoknadili dva pogotka zaostatka iz londonskog dvoboja protiv Tottenham Hotspura, i s tri pogotka Mislava Oršića izborili plasman u četvrtfinale Europske lige.

RASTROJENI MOURINHO OTVORIO DUŠU ENGLEZIMA: ‘Upravo sam napustio svlačionicu Dinama, da je bar moja momčad takva…’

U osnovnih 90 minuta junak Dinamovog trijumfa poništio je Tottenhamovu prednost iz prvog dvoboja. Sjajnim udarcem s lijeve strane kaznenog prostora u suprotne rašlje Mislav Oršić je u 62. minuti donio prednost hrvatskom prvaku, a preciznim završetkom akcije u 83. minuti na asistenciju Atiemena odveo je utakmicu u produžetak. Konačnih 3-0 postavio je solo prodorom i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora u 106. minuti.

POGLEDAJTE JOŠ JEDNOM SVE DINAMOVE GOLOVE PROTIV TOTTENHAMA: Ove akcije ulaze u povijest hrvatskog nogometa

Atrakcije na Maksimiru

Tu povijesnu pobjedu Dinama za Net.hr prokomentirao je legendarni hrvatski trener Ilija Lončarević, koji je Modre vodio u nekoliko navrata tijekom bogate karijere.

“Postojala je mogućnost da ta utakmica bude proglašena jednom od najvećih Dinamovih utakmica i na sreću se to dogodilo”, rekao je Lončarević na samom početku.

“Na trenutke smo gledali ne tako zanimljivu utakmicu za sladokusce, a kada je krenulo na scenu je izašlo puno atraktivnih pojedinačnih i grupnih stvari koje inače gledamo u Ligi prvaka, a ovaj put smo ih gledali od naših igrača na našem terenu. Kao što sam već rekao, ne trebamo samo gledati Ligu prvaka i tražiti velike svjetske igrače, imamo i mi u svom dvorištu igrače koji su jako dobri i s velikim potencijalom”, prokomentirao je.

‘Tottenham nije računao na to’

Lončarević će zatim progovorio o tome kako su Modri iznenadili Spurse.

“Velika je pobjeda, jedna od najvećih u povijesti jer je razlika u kvaliteti između naše lige i Premierlige nesporna. Kada se sudare dvije momčad takve velike razlike, onda je gotovo nemoguće računati na pobjedu onoga koji je ‘ispod’. No na njihovu žalost, nisu računali da su ovo pravi borci koji su iznijeli ovu jednu utakmicu. Vjerojatno iduće tri ne bi, ali ovu jednu su iznijeli kad je bilo najpotrebnije”, rekao je.

Najveća pobjeda, ali samo u bližoj prošlosti

Iako se radi o ogromnoj pobjedi, legendarni stručnjak ne misli da je ona najveća u europskim natjecanjima u Dinamovoj povijesti. Objasnio je zašto:

“U bližoj prošlosti je najveća jer je to bio takav protivnik. Sigurno nije najveća u cijeloj jer je u povijesti Dinamo osvajao europska natjecanja i puno toga, ali sigurno je ‘tu negdje’. Ali, u zadnje vrijeme, otkad je Hrvatska država, sigurno je ovo najveća stvar.”

Što slijedi za Modre?

Lončarević misli da Modri mogu otići još dalje u Europskoj ligi.

“Nećemo sada kalkulirati s tim. Ako je Dinamo mogao pobijediti Tottenham, moći će vrlo vjerojatno i idućeg protivnika, koji god bio”, rekao pa se osvrnuo na poteškoću s kojom su Modri suočeni:

“Dinamo ima veliki problem da u prvenstvu mora biti prvi ako želi doći u ovo natjecanje. Tako da će s te strane jako teško biti igračima i treneru da izdrže ovaj ritam koji će sada završiti s utakmicom protiv Gorice, ali će opet krenuti nakon reprezentativne stanke. Onda će biti mjesec dana žestok ritam i to treba istrpjeti, to treba izdržati.”

Mamić otišao s klupe

Početkom tjedna dotadašnji trener Dinama Zoran Mamić podnio je ostavku nakon što je pravomoćno osuđen, a Lončarević smatra da to nije dodatno motiviralo nogometaša hrvatskog prvaka za ovaj povijesni rezultat.

“Momčadi nije trebalo ništa, momčadi je bio Tottenham dovoljan motiv. Poraz od 2:0 u prvoj utakmici bio je neugodan, ali ipak nije bio nedostižan i vjerojatno je istina što su igrači izjavljivali nakon prve i prije uzvratne utakmice, da osjećaju da ipak mogu. I to je najvažnije kod momčadi, to je dodatni motiv i mislim da je on presudio. Taj osjećaj koji su ponijeli iz prve utakmice vjerojatno im je donio jedan elan i ambiciju koju su pretočili u pobjedu”, prokomentirao je.

‘Bilo je samo pitanje kada će izaći iz sjene’

Momčad Dinama je protiv Tottenhama s klupe vodio dosadašnji Mamićev pomoćnik Damir Krznar, a Lončarević je za kraj podijelio svoja razmišljanja o njemu.

“On je sigurno jedan od naših trenera s najvećim potencijalom. Bilo je samo pitanje kada će izaći iz sjene glavnog trenera, tko god on bio. Krznar je od 2011. godine u klubu kao asistent i svi su ga treneri željeli imati. Zoran Mamić bez njega uopće nije htio raditi. Njegovo znanje, njegove trenerske sposobnosti i njegove karakterne osobine su na jako visokom nivou. Ja sam samo čekao njegovo probijanje leda, da sam vodi utakmicu i uvjeri sebe da on to može. Nemam nikakvog straha da on može biti trener Dinama na duže vrijeme”, zaključio je.