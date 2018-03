LEGENDA OTVORENO O LETICI, JURČEVIĆU I RAK RANI HR NOGOMETA: ‘Svi to vidimo, samo nema pomaka. Teško je trezveno očekivati u Hrvatskoj’

Proslavljeni bivši hrvatski vratar Dražen Ladić za Net.hr je prokomentirao medijski ‘boom’ koji se digao oko mladog vratara Hajduka Karla Letice, dolazak Nikole Jurčevića na klupu Dinama, kao i o problemu s čestim mijenjanjem trenera u hrvatskom nogometu

Mladi 21-godišnji vratar Hajduka Karlo Letica prava je senzacija u hrvatskom nogometu. Dobro, neki će sad na ovu našu konstataciju kazati kako se radi o talentiranom vrataru koji ove sezone u kontinuitetu brani odlično.

Međutim, oko ovog Omišanina digla se prašina nakon njegovog pobjedničkog gola protiv Istre 1961 proteklog vikenda u 95. minuti i to glavom. Hladno, poput najvećih golgetera. I prije njega su vratari Hajduka zabijali.





Nitko kao Karlo Letica

Ante Vulić zabijao je na Starom placu, ali s bijele točke. Stipe Pletikosa zabijao je na Poljudu, ali i on je poput Ante Vulića zabijao iz kaznenog udarca. Jedan od najčuvenijih golmanskih golova u dresu splitskih bijelih postigao je Zoran Varvodić u raspucavanju iz jedanaesteraca u finalu Kupa protiv Rijeke 1987. godine. No, Karlo je u nečem ispred spomenutog slavnog trojca, po nečem je poseban. Naime, samo je on zabio iz igre.

Karlo Letica tako je postao prvi vratar Hajduka kojem je to uspjelo na Poljudu. Time je ušao u legendu, a dvoboj s Istrom dobio je povijesnu dimenziju, mada je vrijedio tri boda kao i svi ostali ligaški susreti.

Ali, pamtit će se dugo, jako dugo taj njegov gol… I kako danas biti Karlo Letica, kako ostati čvrsto na zemlji nakon svega što se dogodilo? Kako ostati pribran nakon medijskih napisa ugledne Marce da te želi veliki Real Madrid? Kako ostati svoj nakon što svi u Splitu i Hrvatskoj pričaju o tebi…

Jedno je sigurno. Ovaj pogodak Leticu je vinuo u orbitu, približio ga i samoj reprezentaciji Hrvatske, doveo ga naslovnice sportskih publikacija i rubrika u domovini. Mladi Omišanin živi svoj san, najljepše trenutke karijere.

Za Leticu se na Poljudu priprema izdašniji ugovor, a to je 20.000 eura mjesečno. Ali, uz mjesečna primanja ide i postotak od budućeg transfera koji se zasad kreće u omjeru 70:30 za klub. Sve u svemu, Letica bi trebao zarađivati poput napadača na Poljudu…

“Dečko je zaslužio da se piše o njemu. Nije ni prvi, ni zadnji o kojem će se pretjerivati. Bilo u pozitivnom ili u negativnom kontekstu. No, lijepo je da se tako piše o svakom mladom igraču. Pa tako i o njemu”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr legendarni bivši hrvatski vratar Dražen Ladić, poznat po tome što tijekom profesionalne karijere nije mogao odoljeti želji da zabija golove, pa je tako često dobivao priliku izvoditi za vrijeme utakmice – jedanaesterac. I to s velikim uspjehom.

‘Na njemu je sad najmanje, a najviše na ljudima oko njega’

Ladić, nadalje, ističe:

“Vidi se da je u jednoj dobroj fazi, lijepoj fazi karijere. No, moram vam kazati jedno. U ovoj situaciji na njemu je najmanje, a najviše na ljudima oko njega. Da ostane čvrsto na zemlji, da ne traje to samo kao epizoda, kao što se to zna događati kod većine naših mladih igrača. Neka taj period, ta njegova dobra igra što dulje potraju. To je ključ uspjeha. No ponavljam, prvenstveno tu brigu o njemu moraju voditi svi oni koji su oko njega. Ne da ga se samo tapše po leđima i onda tu sve ode u krajnost”.

Upitali smo Ladića da nam prokomentira promjenu trenera na Dinamovoj klupi i dolazak Nikole Jurčevića, čovjeka kojeg Ladić itekako dobro poznaje? Igrali su Dražen i Nikola kratko u Dinamu, puno duže u reprezentaciji Hrvatske…

“Zaista su rijetke situacije da Dinamo gubi utakmice. Pogotovo da modri dožive tri poraza u tako kratko vrijeme. U svakom slučaju, to je neka situacija, možda ne za promjenu trenera, ali za zvono na uzbunu – da! Dogodila se smjena, u svakom slučaju Nikola je trenerska konstanta kod nas u Hrvatskoj. Time ništa novog neću reći”.

Često se u Hrvatskoj treneri u klubovima mijenjaju kao na pokretnoj traci. Kad se porazi zaredaju, odmah se gubi strpljenje, iako je ono, uz povjerenje u trenera, nužno za stvaranje velike momčadi…

Hrvatski nogomet – čudna biljka

“U svakoj normalnoj sredini, manje turbulentnoj nego što je to slučaj u Hrvatskoj, bilo bi normalno da se treneru da prava šansa, da se trenerima ne daje tako olako otkaz, da ih se tako često ne mijenja, odnosno da ih se tako lako ne pušta. Ali kod nas očekivati neke takve, nazovimo ih trezvene odluke, to je ipak malo teže”.

Hrvatski nogomet je uistinu čudna biljka…

“Definitivno. I to svi registriramo. Međutim, nema pomaka”.

Upitali smo Ladaru ima li kakvog pomaka na relaciji Dražen Ladić-Zlatko Dalić-stručni stožer-HNS? Poznato je kako izbornik Dalić želi Ladića u svom stožeru. Ali, HNS još uvijek nije dao zeleno svijetlo. Dalić je odmah po ustoličenju na izborničku klupu Vatrenih jasno dao do znanja da ima tri želje za stožer: Ivicu Olića, Darija Srnu i Dražena Ladića. Olića je odmah dobio, Srna je spriječen iz dobro nam poznatih razloga, a za Ladića još uvijek vrijedi “status quo”. Ne treba naglašavati kakvo bi pojačanje za reprezentaciju bilo da Ladić bude dio stožera na nadolazećem SP-u u Rusiji u lipnju ove godine…

“Ništa, zaista o tome ništa ne znam. Nemam nikakve informacije. A i ne bi baš pričao o tome. Ne znam što da vam kažem. Da išta znam, drage volje bi kazao”, zaključio je Dražen Ladić.