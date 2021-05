Legenda Hajduka Zoran Vulić (59) za Net.hr komentira najnovija događanja i šuškanja oko kluba

U nogometnim kuloarima proteklih dana mogle su se čuti priče kako Paolo Tramezzani neće sljedeće sezone voditi Hajduk. Pobjeda protiv Rijeke u Jadranskom derbiju proteklog vikenda 3:2, ruku na srce, popravila je dojam ali pitanje koliko i je li dovoljno? Nekako, ako ćemo suditi prema dobrim starim navikama na Poljudu u obliku čestih promjena trenera, mislimo da nije. No, vrijedi pričekati i vidjeti kako će se ova situacija odviti, ne treba odmah zabijati čavao u lijes. Nema ni potrebe za tim. Međutim, nakon derbija zanimljivo je govorio u HRT-ovom studiju 4 poznati splitski novinar Zdravko Reić:

HAJDUK SLAVIO U ‘LUDOM’ JADRANSKOM DERBIJU: Bijeli u ‘ljepotici’ na Poljudu svladali Rijeku i zadržali nadu u borbi za Europu

Reić: ‘Mislim da je Tramezzani zaista na izlaznim vratima, pogotovo radi nekih gafova’

“Mislim da je Tramezzani zaista na izlaznim vratima, pogotovo radi nekih gafova, u vezi onoga što je išao pitati Kastratija za dres Dinama, što na ovoj utakmici nije izašao u službenoj trenirci Hajduka, imao je drugu firmu. On je svjestan da je gotov i sad je pitanje tko će biti? Ja sam bio uvjeren da kad je došao Lukša Jakobušić i kad je odlučio skratiti stručni stožer te kad je za trener druge momčadi doveo Gorana Sablića, ja sam bio uvjeren da igra druge momčadi može biti ‘iskaznica’ Sabliću za prvu. Međutim, ta druga momčad bila je loše koncipirana zbog toga je i ukinuta, ali on je dobar trener i on bi, uz podršku napravio pravu momčad i dobro odradio ulogu trenera”, smatra Reić.

Nazvali smo legendu Bijelih, bivšeg igrača i trenera, čovjeka koji prati i diše Hajduk, koji ga je kao trener vodio u pet mandata Zorana Vulića koji je česti sugovornik Net.hr-a, kako bi nam prokomentirao navedeno. Drži li ova priča vodu i kako on gleda na to sve?

“Nikad nije dobro često mijenjati trenera, bez obzira o kome ili o čemu se radi. Pogotovo trenera koji nije napravio niti odabir igrača, niti koji je napravio pripreme s tom momčadi. Stoga, i s moje je strane apsolutno glupo pričati o treneru je li on za Hajduka ili nije. Sportski direktor Hajduka, predsjednik Hajduka, oni moraju odlučiti da li je taj čovjek za Hajduk. Meni jedino što je drago u zadnje vrijeme je što recimo, evo baš ova pobjeda što se dogodila a koja je bila, neću reći čitava utakmica ali jedno 45 minuta najboljih Hajdukovih baš na krilima te naše mladosti. Kad vidimo tu mladost Vuškovića, malog Biuka, Ljubičića, naravno i Livaju… Drugog puta za mene ne postoji. Hajduk može dovesti tri stranca ali sva tri stranca moraju imati težinu”, govori nam Zoran Vulić i osvrće se još malo na Stipu Biuka, 18-godišnjaka koji je oduševio ovog proljeća i postao hit-igrač Bijelih. Biuk je protiv Rijeke zabio svoj prvi gol za Hajduk, na asistenciju Ljubičića. Prošle jeseni uglavnom je bilo obrnuto, Biuk je dodavao a Ljubičić zabijao u juniorskim utakmicama. Nema sumnje, Hajduk ima novi tandem budućnosti…

‘Kad imate dijamant morate ga čuvati, morate ga brusiti, ne ih tako jeftino izgubiti’

“Ima, samo ja ne bi volio… Gledajte, imali smo mi mlade igrače koji su u derbiju dali dva gola Dinamu pa su nestali. Primjerice, mali Čuić… Prema tome, dijamant kad ga imate morate ga čuvati, morate ga brusiti, ne ih tako jeftino izgubiti, kao što smo mi izgubili dosta igrača preko noći, ja bih kazao. Znači, treba igrača prepoznati, dati mu sve, maksimalnu podršku i kad nije dobro a ne na osnovu jedne utakmice ga pokapati. Prema tome, Hajduk ima jednu dobru perspektivu. Imamo tri dobra momka, Vušković, Biuk i Ljubičić. I sad, kad vi toj momčadi dodate Livaju, dodate dva starija igrača Hajduka, e onda je to već jedan ozbiljniji Hajduk, moje razmišljanje”.

Spominje se Goran Sablić kao moguća Tramezzanijeva zamjena. Tom u prilog ide i ukidanje druge momčadi Hajduka koju vodi(o) upravo Sablić. Nekako se sve poklapa, barem ovako na prvu. Što kaže kolega Reić, druga momčad Bijelih mu može biti ‘iskaznica’…

‘Pustimo ljude da rade u miru’

“Gledajte, što bi bilo, kad bi bilo. Pustimo ljude da rade u miru. Sablja je meni bio pomoćnik i najbolje samo mogu pričati o njemu. Radi se o zbilja jednom kvalitetnom, mladom i perspektivnom treneru Hajduka, pravom hajdukovcu… Prema tome, Sablja ima veliku budućnost ali nemojmo raditi nemir prije nego što nam je nemir potreban. Kako će Hajduk izgledati kad je promijenio tri trenera, kako bi vi htjeli da Hajduk u tom slučaju izgleda, šampionski? Znači, čim je klub promijenio tri trenera momčad ne može izgledati dobro, onako kako mi navijači to želimo. Prema tome, moramo izvući ovu sezonu, kako znamo i ne znamo do kraja, učiniti sve da uđemo u Europu, ako nam se pruži za to prilika, jer Hajduk bez Europe je mrtav. Trebamo pustiti ljude da rade u miru, da izvučemo maksimum maksimuma. Daj Bože da se taj derbi s Dinamom pobjedi i da se Hajduk približi tom europskom 4. mjestu, i to je za mene nekakvi put. U ovom trenutku, Hajduku je najpotrebniji mir a ne da li odlazi, dolazi trener, tko dolazi, tko odlazi… Mislim da nije dobro za Hajduk da se to tako apsolutno priča po kuloarima kluba, a kamoli da se razmišlja”, zaključio je Zoran Vulić.