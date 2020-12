Što se Effenbergovih afiniteta tiče, Mandžukić mu je uvijek bio jako drag igrač. Jednom je prilikom čak izjavio i da bi radije kupio njega nego Neymara

Mario Mandžukić još uvijek nije pronašao klub, no zbog svog impresivnog rezimea konstantna je tema razgovora kad su u pitanju transferi. Ovog puta predložio ga je legendarni njemački nogometaš Stefan Effenberg koji smatra da bi hrvatski napadač bio idealan za Borussiju Dortmund.

“Iskreno vam moram reći da bih ja odmah doveo Marija Mandžukića na to mjesto. Znam da se to ne može sad, ali ja bih ga odmah doveo. Bio bi to sjajan transfer“, rekao je Effenberg u emisiji njemačkog kanala Sport 1.

Opcija ili samo priča

Trener Dortmunda Lucien Favre muku muči s ozljedom svog glavnog napadača Erlinga Haalanda. Dok se Norvežanin ne vrati, nema Favre puno opcija, a sigurno neće moći zamijeniti sjajnog Haalanda.

Favre je, pak, rekao da neće dovoditi pojačanja ove zime, no tko zna što će se još sve izdogađati. Inače, dovođenje Mandžukića u redove najvećeg Bayernovog rivala moglo bi biti kontroverzno jer je Hrvat odigrao neke od svojih najboljih utakmica u redovima bavarskog kluba.

Što se Effenbergovih afiniteta tiče, Mandžukić mu je uvijek bio jako drag igrač. Jednom je prilikom čak izjavio i da bi radije kupio njega nego Neymara.

