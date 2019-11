‘U nekim situacijama nije pokazao ono što bi trebao, a to me začuđuje, s obzirom na to da je reprezentativac Hrvatske. Očito nije u formi, meni takav igrač ne bi igrao’

Srebrni Vatreni Ante Rebić muku muči od kad se vratio u Italiju, što se ispostavilo kao velika pogreška. Od kad je prošlog ljeta prešao iz Frankfurta u Milan na posudbu Rebić je nastupio u 5 susreta u Serie A i ukupno skupio samo 127 minuta igre za Rossonere. U prosjeku je napadač iz Vinjana Donjih igrao 26 minuta po utakmici, uz nulu u rubrici golovi i asistencije. Sempremilan.com piše kako Rebić nije impresionirao u trenucima kad mu se pružila prilika za dokazivanje…

Nije baš oduševio u nedjelju protiv Lazija

Puno premalo za igrača takvog kalibra. Hrvat je u nedjelju navečer ušao s klupe za Milan protiv Lazija na San Siru (1:2 za društvo iz Rima)i zamijenio ozlijeđenog Castillejoa koji je bio dobro započeo utakmicu. Ipak, Rebić nije puno pokazao pa su navijači ostali razočarani njegovom igrom. Bivši igrač AC Milana Stefano Eranio vjeruje da zna razlog za lošu formu krilnog igrača Hrvatske. Govoreći za MilanTV (putem PianetaMilan.it) tijekom njihove emisije, 52-godišnjak je izjavio da je Rebić “pretežak”…

‘Mislim da je nabacio 4 kg od njegove prve utakmice u Veroni sredinom rujna’

“Rebić? Mislim da je nabacio 4 kg od njegove prve utakmice u Veroni za Milan sredinom rujma. Kad ti se takvo što dogodi, to može biti opasno za tvoje suigrače jer nisi u skladu sa svojim tjelesnim i igračkim karakteristikama. I Borini bi bio spremniji u ovom trenutku”, rekao je bivši igrač Milana te dodao:

“U nekim situacijama nije pokazao ono što bi trebao, a to me začuđuje, s obzirom na to da je reprezentativac Hrvatske. Očito nije u formi, meni takav igrač ne bi igrao.”

Možda će dobiti priliku i protiv Juventusa?

Milan se trenutno nalazi tek na 12. mjestu Serie A, sa samo 13 bodova iz 11 utakmica. Nadolazećeg vikenda, točnije u nedjelju u sklopu 12. kola Serie A, igra se derbi između Juventusa i Milana u Torinu od 20 i 45. Talijanski mediji navode kako, unatoč lošoj formi, bi Rebić mogao ponovno dobiti šansu jer su i Castillejo i Suso ozlijeđeni.