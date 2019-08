LEGENDA HAJDUKA ZA NET.HR: ‘U Splitu upravo vlada ludnica, kao da smo prvaci. Ovdje je pravi vulkan’

‘Svi smo ovo dugo čekali, ali smo napokon i dočekali’

Dugo, predugo su čekali hajdukovci domaću pobjedu nad rivalom Dinamom, kao i prvu poziciju na ljestvici. U subotu se dogodila prva pobjeda Bijelih nad Dinamom u Splitu nakon 1259 dana, dok su na prvom mjestu ljestvice HNL-a zasjeli nakon 1399 dana. Bio je to i prvi prvenstveni poraz Dinama, koji je dominirao u prvom dijelu, ali je bio i posve nadigran u drugom dijelu. Još od tamo 20. ožujka 2016. hajdukovci su čekali na pobjedu protiv Dinama na svom stadionu kad su slavili s 1:0, a gol za pobjedu bio je zabio Fran Tudor. Na klupi Hajduka bio je, kao i danas, Damir Burić, dok je Zoran Mamić vodio Dinamo.

Od Burića do Burića

Momčad Nenada Bjelice nije izgledala kao sastav koji će igrati Ligu prvaka, pa se Burić ponovo se pokazao kao specijalist za plave…

“Od Burića do Burića”, kazat će bivši nogometaš i bivši trener Hajduka u dva mandata Zoran Vulić, koji nam se javio iz Splita…

“Svi smo ovo dugo čekali, ali smo napokon i dočekali. Nadam se kako će Bijeli tu jedinicu zadržati do samog kraja. To im ja uistinu od srca želim. Iako je još puno do kraja sezone, čak 30 kola. Puno je bodova u igri još. Znate kako je sad u Splitu, ovdje je euforija, osjećaj je kao da je prvenstvo već gotovo. No, ima se još puno igrati. Dobivena je jedna od 4 utakmice. Još ima tri derbija. Dobro je za Hajduk da je slavio, općenito je dobro za čitav HNL. Iako je Dinamo kvalitetnija momčad od Hajduka, realno… Bijeli su igrali onoliko koliko mogu u ovom trenutku. Sad je bilo dovoljno za pobjedu. Dali su pogodak baš u pravom trenutku”, govori nam Vulić i nastavio:

‘Mi volimo balun, živimo za balun‘

“Hajduk je za nijansu bio bolji u dvoboju, baš za taj jedan gol. Ludnica je ovdje, svi pjevaju, skaču, tako je to kod nas. To je i normalno, dugo su svi ovo čekali. Ipak je prošlo toliko dana od zadnje domaće pobjede protiv plavih i prvog mjesta. Split odmah zahvati taj vulkan.. Prema tome, to je normalno. Mi volimo balun, živimo za balun, ovdje kod nas je nogomet pitanje života ili smrti. Nema sredine. Kad Hajduk pobijedi svi smo sretni, kad izgubi svi smo tužni. To je takava mentalitet. Trebamo ih pustiti da slave, ljudi su ovo predugo čekali. Bez obzira što nije kraj ali eto, neka slave”.

Nakon tridesetak minuta Dinamove dominacije vidjeli smo kako je prvak Hrvatske ostao bez gasa, snage… Povukli su se na svoju polovicu i tu vrebali prilike iz kontranapada. No to im se povlačenje na svoju polovinu osvetilo, omogućili su Hajduku da dođe do daha, pogotovo nakon što je Ademi morao iz igre zbog ozljede, pa je Hajduk poveo nakon ubačaja Juranovića, a poslije Nejašmićevog pokušaja glavom koji je odbio Livaković, ali samo do Jradija koji je onda bacio Poljud u delirij…

“Utakmica je bila tvrda i s jedne i druge strane. Dinamo je imao tu jednu malu inicijativu. Odlučio je taj baš jedan prekid. Vidjelo se u nekoliko navrata da dinamovci slabo reagiraju u tim prekidima u ovom dvoboju. Zato mislim da su prekidi bili ključni za pobjedu Bijelih”, zaključio je Zoran Vulić.