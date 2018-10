LEGENDA HAJDUKA I ANDERLECHTA NAJAVILA DINAMO: Santinija usporedio s Mandžukićem i najavio smjenu trenera

‘Anderlechtovi navijači su izbirljivi, uvijek, pa i kad se pobjeđuje, traže mane u igri’

Dresove dvaju klubova u igračkim je danima na sebe oblačio Luka Peruzović, onaj splitskog Hajduka u kojem je započeo i završio karijeru te belgijskog Anderlechta u kojem je početkom 90-ih godina prošlog stoljeća obnašao i trenersku ulogu. U klubu protiv kojeg će zagrebački Dinamo večeras (19 sati) tražiti bodove u Europskoj ligi davno je stekao status legende. Uostalom, osvojen Kup UEFA-e i tri naslova prvaka Belgije garancija su takvog čega. Upućen je u zbivanja ondje pa za Večernji list kaže:

Uvijek se traže mane

“Anderlecht je i u belgijskom prvenstvu u krizi; evo, nije uspio pobijediti ni osrednju momčad St. Truidena, a prethodno je ispao iz Kupa. Sada je na udaru njihov trener, koji se nakon posljednje utakmice na neprimjeren način obračunao s navijačima, a to je jako, jako opasno. Navijači Anderlechta drugačiji su od primjerice Bruggeovih ili Standardovih, koji zdušno bodre svoje momčadi i kad su u krizi. Anderlechtovi su izbirljivi, uvijek, pa i kad se pobjeđuje, traže mane u igri. Oni vole spektakularan nogomet, a to im ova momčad Anderlechta ne može priuštiti.”

Spušteni kriteriji

Uvjeren je Peruzović da će u slučaju Dinamove pobjede Anderlecht tražiti novog trenera, a upitan da prokomentira Ivana Santinija u dresu te belgijske momčadi Peruzović iskreno odgovara:

Dinamo putuje u Bruxelles na utakmicu 2. kola @EuropaLeague

🏟 Četvrtak, 4.10., 18:55h, Constant Vanden Stock stadion //#UEL MD2 Anderlecht – Dinamo, October 4, 18:55h ⚽️💪🏻 pic.twitter.com/N3Lta5wUYO — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 3, 2018

“Ne bih htio dečka povrijediti, ali moram reći kako je Anderlecht ipak spustio kriterije u odabiru igrača. Za mene je Santini dobar, zdrav, ambiciozan igrač. Vidio sam jedan njegov gol i bio je zaista krasan. I ako mu se malo još posreći, on može biti pojačanje. Santinija uspoređujem s pokojnim Weberom, pa i Mandžukićem iako nisu istoga stila; i on je jednako zdrav i ambiciozan, nije onaj profinjeni centarfor, ali ima fizičke kvalitete, veliku volju i želju, i na tome je napravio karijeru.”

Bez snage

Inače, Peruzović se povukao iz nogometa 2013. godine. Zadnji posao obnašao je u Charleroiju.

“Nemam više snage ni energije boriti se za svoje principe. Protiv koga? Pa protiv onih koji me angažiraju, koji često ‘znaju’ više od trenera. Pa nameću svoje ideje. Cijeloga života borio sam se s takvima. Jedan od njih bio je i Bernard Tapie u Marseilleu. On je uoči jedne utakmice francuske lige zagovarao da igramo s trojicom u obrani, a ja sam inzistirao na četvorici. Bilo je po mome i mi smo pobijedili 4-0, a Tapie mi je došao u svlačionicu i potapšao me po leđima: ‘Znao sam ja da ti znaš najbolje, samo sam te testirao.’ Eh, mislim si, ne možeš sa mnom tako, ja sam ipak mangup iz Splita. I taj mangup je dočekao Tapiejev kraj u Marseilleu; njega su bili potjerali, a ja sam ostao…”