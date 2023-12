Brzo nam se Zdravko Zovko javio na poziv, iako se dugo nismo čuli s njim. Tko će ga znati, možda je stvarno do lošije popularizacije rukometa, njenog pada posljednjih godina na sportskoj mapi, za sportom ludih, fantastičnih i fanatičnih Hrvata, ili jednostavno toliko je toga da čovjek ne stigne popratiti...

Ispisao hrvatsku rukometnu povijest, uz Velimira Kljajića Linu Červara...

Bivši proslavljeni hrvatski rukometaš, izbornik i muške (1993. - 1995. i 1999. - 2000.) i ženske (od 2007. do 2008.) nacionalne rukometne vrste, trener onog slavnog Zagreba koji je golovima u zadnjim sekundama rušio jake suparnike i podizao se na tron, Podravke, osvajač brojnih medalja kao igrač i trener, itekako je kompententan za brojne rukometne teme, a isto tako veliki je rukometni autoritet...

Zovko ima brojne medalje i postignuća, kao igrač i trener. Među njima i zlatne olimpijske kao igrač iz Los Angelesa 1984., vlasnik je i potpisnik europskog naslova sa Zagrebom na trenerskoj klupi, kao i osobnim rukometnim potpisom u koletivnom hrvatskom trofejnom rukometu još tamo od nastanka, kad smo se borili za slobodu, kad smo bili mlada država u nastajanju u jeku rata, onda kad se drugačije malo shvaćalo i domoljublje, gledalo prema domovini, naciji i zastavi...

Hajmo to reći ovako. Da nije bilo i Zdravka Zovka, hrvatski rukomet ne bio imao dosta zapaženih i bitnih crtica u trofejnim tekicama, a svojim metodama oplemenio je i ženski rukomet u kojem je participirao ključnu ulogu, uz igračice, naravno... Znači, javila nam se istinska hrvatska rukometna hodajuća povijest, glavom i bradom, prava legenda...

Vodio Zagreb do dva uzastopna Kupa prvaka

"Evo me na kavi sa kolegama Golužom i Škorićem, prevrćemo baš rukometna teme, malo vrtimo rukomet", kazao nam je Zdravko Zovko koji je bio trener Goluži u onom slavnom Zagrebu, u kojem je radio od 1990. do 1994., naravno i s Golužom osvajao europski rukometni naslov prvaka (Kup prvaka).

Ukupno ih je skinuo dva uzastopce, Neprežaljeni Iztok Puc zabio je tog 30. svibnja 1993. čudesno, nezaboravno, epski, dalekometno i fantomski u posljednjem napadu Wallauu u gostima gol vrijedan naslova prvaka, drugog uzastopnog.

U prvoj utakmici tog finala koja se igrala u ludnici u kultnoj Ledenoj dvorani Doma Sportova koju su prodrmali Boysi svojim decibelima, slavio je hrvatski prvak rezultatom 22:17, da bi u uzvratu bio poražen s 22:18 i tako stigao do svog drugog europskog naslova. Slavlje je bilo ogromno, Frankfurt je gorio od hrvatske emocije....

Ima neka tajna veza

Goluža je Zovku isto tada bio jedan od bitnijih igrača, a od 2013. do 2015. Zovko je Goluži bio asistent na klupi reprezentacije. Eh, što ti je povijest. sudbina, rukomet, što je jedno uzajamno poštovanje i respekt, kao i prijateljstvo. Ono, bio ti je igrač u klubu i reprezentaciji Hrvatske, pa ti njemu došao pomoći na klupu iste te trofejne selekcije, tko zna hoće li ih sudbina opet jednog dana spojiti u muškoj reprezentaciji... Jer, očito ima neka tajna veza...

Tema našeg razgovora je, naravno, žena rukometna reprezentacija Hrvatske, koja nakon dvije odigrane utakmice u skupini A ima 3 boda. Kiksale su naše djevojke protiv Senegala, uzele samo bod, onda razvalile Kineskinje zamrznuvši ih još dodatno u, ionako hladnoj Švedskoj, na -26 (39-13).

Radi li se tu o uzletu za ono što slijedi danas protiv domaćina, favoritkinja skupine i čitavog prvenstva? Ovaj susret počinje u 20.30 sati, igra se u dvorani Scandinavium u Goteborgu, a osiguran je izravni televizijski prijenos na RTL Kockici i platformi Voyo.

'Imamo izglede za drugi krug'

"Otvaranje turnira protiv Senegala, mislim da ne možemo biti zadovoljni. Protiv Kine smo, pak, pokazali da možemo kvalitetnije i bolje, a vidjet ćemo je li razlog to što je Kina tako slaba ili naša kvaliteta danas protiv Šveđanki. Uf, kad bi došli do bodova, ma i jedan bi bio velik. Imamo izglede u sustavu kakav je, znači da prenosimo bodove, spajamo se sa tri ekipe. Šest bodova je tada u igri i uvijek se može očekivati da sa tri pobjede budete ukrugu za proći dalje."

Što se dogodilo protiv Senegala?

"Uvijek su otvaranja tako velikih natjecanja teška i uvijek ima rezultatskih iznenađenja. Uvijek se sjetim Portugala 2004., gdje smo prvu utakmicu izgubili od Argentine, a poslije postali svjetski prvaci. Bilo je puno primjera i u drugim reprezentacijama koje su loše otvarale natjecanja, pa su na kraju ostvarili visoke rezultate. Sustav natjecanja daje mogućnost da imaš loš dan i utakmicu, a na nama je da u ovom daljnjem nastavku budemo kvalitetni i jaki, pa čak i s jednim bodom imamo izglede da dalje prođemo, jer šest bodova, sa šest bodova i ovim, recimo jednim, sa sedam, vrlo vjerojatno da možemo proći dalje", objašnjava nam Zovko i dodaje:

"U igri je sve. Treba biti čvrsto na nogama, stabilan, nijedan poraz ne može, ne bi trebalo ekipu izbaciti iz takta. Treba iskoristiti prilike koje se pružaju. Da pokušamo proći dalje u drugi krug".

'Obrvan je iskusan, ali...'

Ivica Obrvan preuzeo je klupu Hrvatske od Nenada Šoštarića kao trener Podravke. Otisnuo se Obrvan dublje u ženski rukomet. Kako on plovi u tim prvim poslovima u ženskoj rukometnoj reprezentaciji, kao i u cjelokupnom ženskom rukometu?

"Teško je to govoriti. Obrvan je čitav život bio trener u muškom rukometu, izbornik Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine i trener u klubovima, sigurno da mu nedostatak informacija i poznavanje ženskog rukometa, kvalitete igračica i reprezentacija, sigurno da mu je to veliki minus. Međutim, Obrvan je iskusan trener i sigurno da će on svojim iskustvom doprinijeti da naše cure budu kvalitetne i dobre. Nadamo se da će naše cure na golu nastaviti dobro braniti, da večeras sa Švedskom pokažemo svima da smo ekipa koja može računati na više nego što je to sada."

Iskreno ste rekli da Obrvan ima veliki minus u nepoznavanju ženskog rukometa i nedosttku informacija, ali isto tako, budimo realni, nije imao niti vremena...

'Nije Obrvan imao puno vremena'

"Naravno. Sigurno da je to sve, bilo, na prečac, što kažemo, ali jedna logična stvar je da trener koji je trener Podravke preuzme i reprezentaciju ženske nacionalne ekipe u rukometu. Obrvan ima iskustva vođenja reprezentacije, s velikih natjecanja s reprezentacijama koje je vodio. Mislim da je to neko normalno riješenje. E sad, koliko je on imao vremena, jer vodi klub, pripremit se za ovo veliko natjecanje, to je uvijek upitno. Sigurno da nije imao puno i to će mu biti jedan veliki minus, nepoznavanje drugih ekipa na turniru".

Mogli bi igrati u drugom krugu s Crnom Gorom, koju smo dobili u Novigradu u generalki za prvenstvo svijeta? Ako Bog da...

"Pripreme su jedno, SP nešto sasvim drugo. Te utakmice ne moraju biti mjerilo. Pokazali smo da imamo kvalitetu, u jednoj izjednačenoj utakmici na kraju našli snagu i znanje za uzet ju sebi, ali ipak treba vidjet u pravoj utakmici gdje smo i što smo. Ono što bih ja naglasio da su dva boda reprezentacije Crne Gore u posljednjoj njihovoj utakmici na turniru doprinijele su najviše toj pobjedi naše dvije igračice - Pletikosić i Žderić (Batinović op.a). Mislim da je to jedna stvar za koju trebamo malo se zapitati, zašto se odričemo tako kvalitetnih igračica? Zbog čega se malo kvalitetnije i bolje ne prihvatimo naših igračica koje nastupaju u inozemstvu, van Hrvatske".

Rukomet u Hrvatskoj premalo se prati generalno, a posebno kad je riječ o ženama...

"Slažem se, slažem se. Hrvatski ženski rukomet zaslužuju više, žene zaslužuju više, ženski rukomet isto ima kvalitete i lijepote kao i muški. Naravno, nije isti kao i muški, ali ima svoje draži, svoje ljepote... Trenirao sam dosta vrhunskih igračica, to su izvanredne sportašice i kvalitetne igračice. Pa čak u nekim stvarima ženske znaju biti ljepše na terenu u smislu dinamike, trčanja, svega ostalog nego muški. Ženski rukomet zaslužuje više, te cure zaslužuju više. Više pažnje se treba posvetiti ženskom rukometu".

'Pijević, Kapitanović i Bešen su na jednom vrlo visokom nivou'

Koje ste to od slavnih i poznatih igračica vodili tijekom karijere?

"Vodio sam Oftedal, Kristiansen, našu Penezić, dosta kvalitetnih igračica uglavnom. Mogu reći da stvarno, posebno ovaj skandinavski dio, je jedno koplje iznad i u istupu i u pripremi, u odnosu prema rukometu i u razmišljanju kakav rukomet treba biti. Trebamo se ugledati na nešto što teži spektaklu, ali isto tako i odgovornosti prema rezultatu. Upravo je to što bi trebali slijediti".

Vratarke, spomenuli ste i njih. Oni koji bolje poznaju rukomet od nas kažu da su u današnjem rukometu golmani ključni. Točnije, rekao nam je to Blaženko Lacković nedavno u video razgovoru.

"Uvijek su bili. U svim utakmicama u kojima se pobjeđuje, dominantne su vratarke. U proglašenjima najboljeg igrača utakmice, najčešće su to golmani. Obratite malo pozornost na to, primjetit ćete... Golmani i golmanice, vratarke, uvijek su u rukometu bile jedne od važnijih karika, isto vrijedi naravno i za muškarce. Mi imamo dobre golmanice. Pijević, Kapitanović i Bešen su na jednom vrlo visokom nivou. Sjetimo se samo one povijesne bronce na Euru prije 3 godine, Pijevićka je bila uvjerljivo naš najbolji. Prema tome, puno toga ovisi o njima", zaključio je Zdravko Zovko.