LEGENDA DINAMA O ŠANSAMA MODRIH PROTIV ‘BAYERNA BLISKOG ISTOKA’: ‘S Mamićem su bili dobri, ali sada…’

Sutra Dinamo otvara svoju europsku avanturu u Europa liga protiv Fenerbahčea

Otto Barić poznaje i jedne i druge suparnike u sutrašnjem susretu Dinama i Fenerbahcea. Herr Otto je, naime, bio trener i Modrih i Fenerbahčea, koji zove ‘Bayernom Bliskog Istoka’.

“Fenerbahče i Galatasaray najpoznatiji su turski klubovi, no Fenerbahče je još popularniji, on je nešto kao Bayern Bliskog istoka, da ga tako geografski svrstam. Ima novi stadion i slavu, ali, iako je kupio jako dobre igrače, ekipa još nije uštimana. Slabo stoje na tablici, premda su sad dobili u Konyi 1:0. Pratim ih, no dobivam dojam da uopće nisu uigrani, tako su i ovu utakmicu više pobijedili na individualnost dva-tri igrača”, rekao je Barić za SN.

‘Dinamo ima veliku šansu da dobije’

“Dinamo je sada dobar i mislim da postoji velika šansa da dobije Fenerbahče. Modri nemaju zvijezde, ali su na putu da imaju publiku. Ako ovaj put zadrže gledatelje, a to znači da naprave dobar rezultat, onda su za ovu godinu ‘unutra’. Međutim, sve ćemo vidjeti u četvrtak”, dodao je bivši izbornik Hrvatske.

Bio sam drugi u prvenstvu. To je taj problem u Turskoj. Kad sam bio na najboljem putu da napravim momčad, nisam više imao predsjednika koji me doveo. Tamo su u to doba svake dvije godine bili izbori za čelnog čovjeka, dolazilo je po dvije-tri tisuće članova iz cijele Turske koji su glasovali, oni su kupovani od kandidata i jednostavno pridobio ih je milijarder Azis Yildirim, koji je napravio tisuće kuća na Bosporu. On je ostao 20 godina, ali je imao velikih problema, bio u zatvoru”, komentirao je svoju etapu u Istanbulu.

“Ja sam također imao predsjednika koji je baratao milijunima, inzistirao je na mojem dolasku, ali nije mogao ostati na čelu klubu, vodila se golema borba za tu poziciju, to je toliko važno kao da si predsjednik Turske. Inače mi je bilo prekrasno. Sezonu ranije bili su četvrti, no teško je bilo napraviti više bez pomoći predsjednika. U zimi mi se ozlijedio centarfor, trebalo je kupiti pravog igrača, imali smo ga već, ali moj predsjednik ga nije htio platiti jer se bojao da neće ostati na toj funkciji”, dodao je Barić.

‘Ove godine je Dinamo zdraviji’

“Ove godine je Dinamo zdraviji. Pazite, s Mamićem je bio dobar, izvrsno su radili poslovno, financijski, nisu imali nikakvih problema, međutim nisu imali pravu viziju momčadi. To je razlika u odnosu na druge države gdje sam bio trener. Svaki moj predsjednik, a to su bogati ljudi, uvijek je rekao: “Otto, najvažnije je da imamo u subotu pun stadion.“ Ta parola već godinama nije bila prisutna u Maksimiru”, komentirao je stanje u Dinamu njegov bivši trener.

“Možda upravo to što nemaju zvijezde, što se drže dosta dobro zajedno. Skupno su, kao momčad, borbeniji. I na kraju, jedanput moraju pokazati nešto. Ako sad ne dobiju Fenerbahče, onda opet nisu klub za Europu. Onaj pravi klub za Europu, a ne za začelje. Bolje je što igraju u Europskoj ligi nego u Ligi prvaka, jer sve se te suparnike u skupini može pobijediti. Vrlo teško bi to bilo protiv PSG-a, Liverpoola, Bayerna… Dakle, šansa Dinama je što mislim da može biti čvršći i jači kao ekipa. Iako je jasno da Fenerbahče ima puno skuplje igrače”, zaključio je Barić.