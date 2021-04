Mlade Vatrene za dva mjeseca čeka četvrtfinale Eura protiv branitelja naslova, reprezentacije Španjolske

Doajen hrvatskog sportskog novinarstva, Edo Pezzi, osvrnuo se u razgovoru za HRT na uspjeh mlade reprezentacije na Europskom prvenstvu do 21 godine. Osim što je nahvalio izbornika Igora Bišćana, poslao je i jasnu poruku vodstvu HNS-a.

“Bilo je nešto u zraku, što je govorilo da Bišćan ovu momčad dobro vodi. Nakon nekih ozljeda smo možda posumnjali, došla je prva utakmica gdje smo vidjeli da je Portugal jaki tim, ali potom se dogodilo ono što nam je išlo na ruku. Ovi klinci su pokazali svoju vrijednost, mi koji smo godinama u sportu smo oduševljeni, uvijek su naši mladi bili negdje u vrhu, ali nedostajalo nam je nešto. Ništa nije slučajno, znam Bišćana od njegovih igračkih dana, i kao osobu i trenera ga izuzetno cijenim. Čovjek je koji uvijek vjeruje”, kazao je.

“Bišćan je poseban čovjek, upoznao sam ga u reprezentaciji, ono što mi se uvijek kod njega sviđao da je svoj, a takvi ljudi na kraju naprave rezultat. Gdje god je igrao, vidjelo se da može napraviti puno. Mislim da je ovo dokaz da poslije Dalića imaju sigurnu zamjenu, da neće trebati u HNS-u lutati, zna se tko treba dobiti reprezentaciju. On je miran čovjek, osjeća nogomet, a to je najvažnije”, smatra Pezzi.

Progovorio je zatim i o izborniku A reprezentacije Zlatku Daliću.

“Druga priča je Dalić, on je imao i nešto sreće u Rusiji, i tako dalje, poslije su kola išla kako su išla. Ne bih se vraćao na A reprezentaciju, tu me ništa nije iznenadilo, vidi se da je momčad bez adrenalina i da nekima nije mjesto u reprezentaciji. Bišćan ima nešto trenersko u sebi, došao je u Rijeku gdje je Armada bila protiv njega, on je hrabar momak koji vjeruje u sebe, a to je važna karakteristika trenera”, naglasio je Pezzi.

“A reprezentacija već par godina živi na slavi iz Rusije, možda nam fali Mandžukić i još par igrača. Ne želim pametovati, kad smo primili gol od Slovenije, potpisao bih da ćemo izgubiti. Vidjelo da se da momčad nije nalazila sebe i što će napraviti”, završio je.