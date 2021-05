Svjetski prvak iz 1978., Mario Kempes, u razgovoru za njemački Sport Bild govorio je o budućnosti njegova sunarodnjaka Lionela Messija. Kao što je poznato Argentinac još uvijek nije odlučio gdje će nastaviti karijeru. Ugovor s Barceloninom istječe mu za desetak dana, a novi nije potpisao.

“Messi je rastrgan. Dobro mu je u Barceloni, ali je svjestan da će teško osvojiti Ligu prvaka s tim klubom. Posljednjih godina rano su ispadali, a klub se muči u stvaranju nove pobjedničke momčadi zbog financijske situacije”, kazao je Kempes. Progovorio je i o tome gdje bi po njemu Messi trebao nastaviti karijeru i kakve su mu opcije ako želi osvajati trofeje.

Mario Kempes on Messi: "Messi should re-join forces with Guardiola, go to PSG or Bayern Munich. They are the clubs that either have the money or the players to achieve success. Bayern directors think with their heads, not with their portfolio.” pic.twitter.com/rQzf5VPVZV

