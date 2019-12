Unatoč porazu Chelsea je ostao na četvrtom mjestu sa 29 bodova

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić postigao je u subotu svoj prvi premierligaški pogodak, ali je njegov Chelsea poražen sa 1:3 na gostovanju kod Evertona. Everton je do pete ovosezonske pobjede došao pod vodstvom privremenog trenera Duncana Fergusona, koji je zamijenio otpuštenog Portugalca Marca Silvu.

Za plavu momčad iz Liverpoola utakmica je odlično započela, jer je već u 5. minuti Brazilac Richarlison doveo domaće u vodstvo. U efikasnijem drugom poluvremenu Dominic Calwert-Lewin je u 49. minuti udvostručio prednost Evertona, da bi tri minute poslije Mateo Kovačić iz voleja sa više od 20 metara smanjio zaostatak momčadi Franka Lamparda.

No, u 84. minuti je snalažljivi Calvert-Lewin gurnuo loptu kroz noge braniču i vrataru gostujuće momčadi za konačnih 3:1.

Klasa za sebe

Kovačićev nastup prokomentirao je i legendarni igrač Chelseaja Joe Cole koji je nahvalio Vatrenog.

“On je jednostavno klasa za sebe. Budući da ne postiže golove često, ljudi se pitaju kako on zapravo doprinosi igri. Međutim, Mateo odrađuje gotovo sve. Vrlo je snažan i ima sposobnost zadržavanja lopte. Ima fantastičan pregled igre i tehnički je sjajno potkovan. On i Jorginho čine izvanredan tandem, a u zadnje su vrijeme sve uigraniji i s Kanteom. Kovačić je postao ključan igrač Lampardove momčadi. Dominira sredinom terena i svakom utakmicom izgleda sve bolje, svakim novim susretom očigledno mu se povećava samopouzdanje. Lampardu je on postao krucijalan i neophodan igrač. Stasao je u važnog igrača, a čini se da i je veoma pristojan momak koji je u londonskom klubu pronašao svoj drugi dom”, izjavio je Cole za BT Sports.

Unatoč porazu Chelsea je ostao na četvrtom mjestu sa 29 bodova. Everton je privremeno sa pretposljednjeg skočio na 14. mjesto sa 17 bodova.