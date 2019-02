LEGENDA BAYERNA NAHVALILA KOVAČA KAO NITKO DO SADA: ‘Navijači ga vole zbog ove dvije stvari’

Legendarni njemački nogometaš i bivši član Bayerna pisao je o hrvatskom treneru Niki Kovaču

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Niko Kovač, imao je dosta problema na početku svog mandata na klupi minhenskog Bayerna. Kovač je ulazio u sukob s veteranima u svlačionici, a zaostaje i za dortmundskom Borussijom u prvenstvu.

Međutim, uoči velikog ogleda osmine finala Lige prvaka s Liverpoolom, hrvatskom treneru je u obranu stao legendarni Lothar Matthäus.

“Bilo je potrebno određeno vrijeme da se Kovač pronađe u Bayernu. Na početku igrači nisu bili sigurni gdje igraju, puno je rotirao imijenjao”, napisao je Matthaus za britanski Sun.

‘On je trener koji voli učiti i ne misli da je bolji od svih’

“Ali on je trener koji voli učiti, on nije tip koji će reći da zna sve i da je uvijek u pravu. On ne misli da je bolji od svih drugih i zna da je neke stvari radio krivo”, nastavlja Nijemac.

“Niko ima potporu navijača, oni ga vole zbog dvije stvari – njegove otvorenosti i komunikativnosti. On ne baca krivnju na igrače nego od sebe očekuje više”, dodaje Matthaus.