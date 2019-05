Back to back promotions for @Lecce_official and former @leytonorientfc manager Fabio Liverani. Looking forward to more of this in #seriea next season ⚽️👊#calcio #italy #lecspe #lecce #salento #SerieBKT pic.twitter.com/Eo9pvKPttz

— Calcio England (@CalcioEngland) May 11, 2019