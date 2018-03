LAZIO, LEIPZIG I MARSEILLE DO ČETVRTFINALA: Pivarić igrao cijelu utakmicu i ispao, Zenitu remi nedovoljan

Nogometaši Lazia, RB Leipziga i Marseillea izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige

Lazio je nakon 2-2 iz prve utakmice, u uzvratu u Kijevu pobijedio Dynamo 2-0. Marseille je pobijedio na gostovanju Athletic Bilbao 2-1, nakon što je pred svojim navijačima slavio 3-1, dok su Zenit i RB Leipzig igrali 1-1, čime je njemački sastav obranio 2-1 pobjedu iz prve utakmice.

KRVAVI NAPADI HULIGANA U BILBAU: Zaštitar je ozlijeđen nožem, a bakljom su pogodili djevojčicu na tribinama

Pivarić je igrao cijelu utakmicu

Pobjedu talijanskom sastavu u Kijevu donijeli su Lucas (23) i Stefan De Vrij (83). Josip Pivarić je odigrao cijeli susret za ukrajinski sastav.



Marseille je plasman u četvrtfinala izborio s dvije pobjede protiv Athletic Bilbaoa. Nakon domaćih 3-1, OM je u Baskiji pobijedio 2-1. Golove za francuski sastav zabili su Dimitri Payet (38-11m) i Ocampos (52), dok je pogodak za domaćine zabio Williams (74).

Bila je to prva europska gostujuća pobjeda

NOVA OZLJEDA ĆORLUKE! Atletico s ukupnih 8-1 izbacio Lokomotiv, ali razloga za zabrinutost ima i hrvatski izbornik. Vijesti nisu dobre!

Bila je to prva europska gostujuća pobjeda OM nakon četiri remija i tri poraza i samo tri postignuta gola. Marseille je dva puta stigao do finala Kupa UEFA i oba finala je izgubio, ali u Europskoj ligi nikada nije prošao dalje od osmine finala. Sve do sada. Francuzi su posljednji put izborili plasman u četvrtfinale nekog europskog natjecanja – 2012. kada su izgubili od Bayerna u Ligi prvaka.

Zenit i RB Leipzig su odigrali 1-1, a dalje ide njemački sastav koji je u prvom susretu slavio 2-1. Gosti su poveli u 22. minuti golom Jeana-Kevina Augustina, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Sebastian Driussi. U nastavku susreta Zenit nije stvorio niti jednu ozbiljniju priliku, dok su gosti imali jedanaesterac u 82. minuti, no Wernerov udarac je obranio Andrej Lunev.

Sporting prošao nakon produžetaka

Nogometaši Sportinga izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala u Plzenu nakon produžetaka izgubili od Viktorije 1-2 obranivši tako pobjedu 2-0 iz prve utakmice.

Sporting je mogao i ranije izboriti prolaz, no Bas Dost je u 90. minuti promašio jedanaesterac, a Portugalci su tijekom utakmice i dva puta uzdrmali okvir gola. Viktorija je odigrala sjajnu utakmicu i bila je korak do senzacije, ali je presudilo iskustvo i veća kvaliteta Portugalaca.

Poveli su domaćini

Domaćin je poveo u 6. minuti golom kapetana Mareka Bakoša, a isti je igrač u 65. minuti zabio i drugi gol na utakmici izjednačivši tako rezultat iz prve utakmice. U posljednjim trenucima susreta Sporting je imao kazneni udarac, ali je Aleš Hruška obranio Dostov udarac. Ipak, u 105. minuti Rodrigo Battaglia je zabio za Sporting smanjivši na 2-1 što se pokazalo ključnim.

Česima je to bilo treće sudjelovanje u osmini finala EL i treće ispadanje nakon što su ranije ispali od Fenerbahčea (2013) i Lyona (2014).