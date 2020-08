LAMPARD POLUDIO ZBOG INCIDENTA S KOVAČIĆEM: Vatreni dobio neobjašnjiv crveni karton – ‘Ma kakvo je to pravilo’?

Dojam je da Kovačić nije trebao biti isključen, odnosno, da nije napravio prekršaj za drugi žuti karton

Chelsea je u subotu navečer izgubio u finalu FA kupa s 2:1 i to od londonskog rivala Arsenala. Topnicima je ovo bio 14. naslov prestižnog kupa i rekorderi su u svojoj zemlju.

Stvari su postale još gore za Chelsea kada je u 72. minuti isključen Mateo Kovačić i do kraja “plavi” nisu uspjeli stvoriti ozbiljniju šansu. Međutim, dojam je da Kovačić nije trebao biti isključen, odnosno, da nije napravio prekršaj za drugi žuti karton.

Granit Xhaka i Kovačić u isto su vrijeme startali na loptu i sudarili se nogama, a sudac Anthony Taylor odmah je dao drugi žuti karton Hrvatu. VAR se ovaj put nije smio oglasili prema pravilima protokola i sudac nije mogao mijenjati odluku.

Međutim, trener Frank Lampard je nakon utakmice poludio zbog incidenta s Kovačićem.

“Ma kakvo je to pravilo? Od prvog dana VAR-a postoji to pravilo da sudac ne može provjeriti drugi žuti karton. Netko je vrlo tvrdoglav kada to ne želi promijeniti. Ako već imamo VAR, idemo ga onda maksimalno iskoristiti da donesemo prave odluke. Ovo nije imalo veze sa žutim kartonom”, rekao je Lampard nakon utakmice.