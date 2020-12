Chelsea je sada peti sa 25 bodova, koliko ima i Tottenham na šestom mjestu

U susretu 14. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na Stamford Bridgeu pobijedio West Ham sa 3:0 upisavši prvu pobjedu u zadnja četiri susreta u svim natjecanjima.

Golove za Bluese zabili su Thiago Silva (10′) i Tammy Abraham (78′, 80′). Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je ušao u igru u 66. minuti, a nakon utakmice pokupio je pohvale trenera Chelseaja Franka Lamparda.

Pohvale za Matea

“Bilo je gadno na početku drugog dijela. Vodili smo 1:0, no lopte su dolazile u naš šesnaesterac i dobro smo se nosili s tim. Stigli smo do drugog gola, Kovačić je ušao u igru i počeli smo igrati bolje. On nam je dao više kontrole u sredini i okomitiju igru. Podigao je našu kvalitetu i mogli smo zabiti još više golova“, rekao je nakon utakmice Lampard.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 31 bodom, Leicester je drugi sa 27 bodova, dok Manchester United i Everton imaju po 26 bodova. Chelsea je sada peti sa 25 bodova, koliko ima i Tottenham na šestom mjestu.