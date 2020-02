LAMPARD NAKON DEBAKLA KOMENTIRA KOVAČIĆA: Chelsea u potpunosti demoliran, a trener, neočekivano, odlučio istaknuti Vatrenog

Chelsea je uglavnom prijetio iz kontranapada, a glavni pokretač tih akcija bio je hrvatski reprezentativac Kovačić

U Londonu je Bayern prebrinuo gotovo sve brige oko prolaza u četvrtfinale pobijedivši domaći Chelsea sa 3-0. Robert Lewandowski je bio igrač utakmice, dvaput u ulozi asistenta i strijelac posljednjeg pogotka. Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu i bio jedan od najboljih igrača domaće momčadi, iako se i on izgubio u drugom poluvremenu.

Chelsea je uglavnom prijetio iz kontranapada, a glavni pokretač tih akcija bio je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić. Najbolju priliku domaća momčad stvorila je u 43. minuti, kad je Kovačić odličnom loptom izbacio Marcosa Alonsa koji se sjurio po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor, ‘lažnjakom’ prevario Pavarda i pucao prizemno sa 12-13 metara, ali je njegov udarac Manuel Neuer obranio.

Demolirani u nekoliko minuta

U nastavku je Bayern ubacio u višu razinu. Samo nešto više od osam minuta igre u drugom poluvremenu trebalo je Bayernu da dođe do dva pogotka, oba u režiji istog dvojca. Kada već nije mogao svladati Caballera, Robert Lewandowski se u 51. minuti odlučio prometnuti u asistenta. Akcija je krenula od Sergea Gnabrija, koji je izbacio loptu prema Lewandowskom na lijevu stranu. Umjesto udarca, Poljak je odlučio poslati povratnu loptu u sredinu na koju je natrčao Gnabry i sa 11 metara poslao ju u mrežu.

Samo tri minute poslije Lewandowski je dobio zračni dvoboj na sredini igrališta s domaćim kapetanom Azpilicuetom i prebacio loptu do Gnabryja. Ovaj je ponovno odigrao do Lewandowskog i krenuo prema kaznenom prostoru, gdje ga je Poljak idealno poslužio, a Nijemac preciznim prizemnim udarcem pretvorio u svoj drugi pogodak. Bayern je svoju potpunu nadmoć okrunio i trećim pogotkom. Po lijevoj strani je prošao 19-godišnji Kanađanin Alphonso Davies i ubacio u sredinu gdje je loptu dočekao Lewandowski i lakoćom pogodio nebranjenu mrežu za konačnih 3-0.

Kovačić svijetla točka

Londonski plavci odigrali su skromnu utakmicu, a zapravo jedina pozitivna stvar kod Chelseaja bio je baš Mateo Kovačić, koji je odigrao svih 90 minuta na vrlo visokoj razini. “Igrao je s osobnošću i kvalitetom koja vas tjera naprijed. On može igrati u gotovo bilo kojoj momčadi s tom razinom igre”, pohvalio je Lampard Kovačića.

Zatim je analizirao poraz i objasnio što se dogodilo. “Bila je to teška lekcija, stvarnost za igrače da shvate do kojeg nivoa moramo doći. Ovo je nogomet Lige prvaka i mi se već nekoliko godina ne borimo u nokaut fazi. To je stvarnost. Igrači moraju razumjeti težinu razine Lige prvaka u ovoj fazi, mnogi moji igrači nisu to još iskusili. Sada se idemo boriti za četvrto mjesto u Premiershipu i moramo otići u München odigrati s puno ponosa. Ovo sve je bio samo jasan znak da moramo puno raditi, što sam i osjetio kada sam preuzeo momčad”, rekao je Lampard.