Gotovo 25 minuta izdržao je Dinamo u prvoj utakmici osmine finala Europske lige protiv Tottenhama bez primljenog pogotka. Modri su počeli utakmicu dobro, ali onda je Mourinhov stroj prebacio u brzinu više i stigao do vodstva.

Eric Lamela napravio je većinu posla u akciji za gol. U nekoliko je poteza izbacio čitavu Dinamovu obranu, stigao je u poziciju za udarac, ali je pogodio stativu.

Nesrećom za Modre, na pravoj poziciji bio je jedan od najboljih napadača današnjice Harry Kane koji je zabio loptu u praktički nebranjenu mrežu. Gol Tottenhama za 1:0 možete pogledati OVDJE.

Inače, bio je to 25. pogodak Harryja Kanea za Tottenham u svim natjecanjima ove sezone

25 – Harry Kane has now scored 25 goals for Spurs in all competitions this season, already surpassing his goal tally from each of his previous two seasons (24 in 2019-20 and 2018-19). Dynamite. pic.twitter.com/QjKzsiZxz4

— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2021