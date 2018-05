LADIĆ ZA NET.HR: ‘Bojim se kako će se još godinama uspoređivati selekcije reprezentacije Hrvatske s našom iz 1998.’

Porazgovarali smo s Draženom Ladićem, članom stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića

Ne sjećamo se da je neka presica Zlatka Dalića izazvala toliko zanimanje medija. Nije sad da ih je ne znamo koliko bilo, ali opet… Pivnica Zagrebačke Pivovare u Ilici, odnosno njezin dio za velika događanja, bila je dupkom puna.

Pa čak niti ona presica uoči sudbonosnih utakmica u kvalifikacijama i dokvalifikacijama protiv Ukrajine u Kijevu i Grčke prošle godine, nije bila toliko popraćena, nije imala toliko gostiju, predstavnika medija…

“Ma to je zato što se bliži SP. Sezone su gotove, počinje akcija Rusija”, kratko nam je kazao izbornik Zlatko Dalić, koji nikad ne želi sebe isticati u prvi plan. Istina je i ta da izbornik gaji rijetko viđene simpatijer medija i javnosti zbog svoje jednostavnosti, ležernosti…

Dvadeset godina bez nokaut faze SP-a

Nikad u svom životu Zlatko Dalić nije obnašao tako važan i stresan posao. Sad je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, šef momčadi nacionalne sportske seniorske selekcije koja gaji najveći interes sportske javnosti u Hrvatskoj, a koja za nešto manje od mjesec dana započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu na kojem nacija priželjkuje dobar rezultat, plasman u drugu fazu natjecanja u najmanju ruku, da se prekine taj dvadesetogodišnji post. Još tamo od Francuske 1998., naime, nismo prošli u drugu fazu natjecanja na Mundijalima…

Nekako paralelno s Dalićevim interesom u javnosti, jedan sudionik upravo te Francuske 1998., tog “zlatnog” ljeta hrvatskog nogometa, u svojoj privatnosti, daleko od medija, radi i član stožera izbornika, proslavljeni bivši vratar Hrvatske, čovjek koji nas je držao iznad površine na putu do te povijesne bronce, Dražen Ladić.

Ladić iz drugog plana

Ladić je u stožeru zadužen za praćenje reprezentacije Islanda, momčadi s kojom igramo posljednju utakmicu na turniru u prvoj fazi natjecanja. No, u posljednjem razgovoru za Net.hr rekao nam je kako je “toliko u fokusu da na kraju ispada da se po medijima povlači više od samog izbornika”.

Uz to, naglasio je Ladić kako mu je nekako bolje u drugom planu. Porazgovarali smo s Ladićem na Dalićevom objavljivanju popisa igrača za pripreme, nije htio izlaziti u medije, nerijetko se nije niti javljao na telefon kad smo ga zvali. Sad nam je objasnio zašto je to (bilo) tako…

“Znate, ja volim otvoreno razgovarati o svemu, pa tako i o mom poslu u reprezentaciji. Onog trenutka kada sam ušao u stožer, nije red da ja puno pričam. Tu je izbornik da kaže ono što treba reći, ono što treba reći. Mogu dati komentar, reći svoje mišljenje, ali tek nakon što izbornik kaže da se slaže time”, kazao nam je u uvodu razgovora Dražen Ladić i nastavio:

“Što se tiče svega onoga što nas očekuje na prvenstvu, mogu samo kazati kako ćemo svi, i Ola, izbornik, ja, Mrma, profesor Milanović, tko god bude radio s nama, napraviti sve kako bi igrače optimalno pripremili za ona opteraćenja i izazove koji nas čekaju u Rusiji. Ne treba to biti floskula, treba biti samo objektivan. Velika grupa igrača imala je naporne sezone, gotovo svi su se borili za nešto, hvala Bogu većina se borila za trofeje ili za Ligu prvaka. Ne treba zanemariti niti atmosferu koja je naslijeđena, koju ćemo mi pokušati nadograditi. Mislim da su to u ovom trenutku ključne stvari, ključni elementi na kojima trebamo poraditi”, rekao je bivši vratar.

Sjećanja na Francusku 1998. sve su jača

Što je do sad Ladić uočio u igri Islanda? Kakve nam tajne spremaju uporni Skandinavci?

“Teško je o njima nešto novo reći. Sve smo vidjeli u utakmicama u kojima smo mi igrali s njima, vidjeli smo situaciju, njihove mogućnosti i u utakmicama koje sam pratio u Americi, a koje su oni igrali… dakle, oni su čvrsta, tvrda, disciplinirana momčad i takva će biti i na turniru. Puno će tu biti duela, puno trke s njima, mislim da oni grade svoj uspjeh, svoju sreću upravo na tome. Uspijemo li mi u tom dvoboju njima nametnuti svoj način igre, onda smo mi gazde”.

Upitali smo Ladića i za komentar povlačenja paralele ove momčadi Vatrenih i nastupa na SP-u njegovih Vatrenih. Posebno zato što će ovog ljeta biti okruglih 20 godina od tog najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa i najveće sreće hrvatskog navijačkog puka. Kao što smo spomenuli, tad je posljednji put Hrvatska zaigrala u nokaut fazi SP-a…

“Bojim se kako ćemo mi još godinama potencirati i uspoređivati selekcije reprezentacije Hrvatske s nama. Smatram da ponovno povlačenje usporedbe ove momčadi s nama neće nešto posebno utjecati na stabilnost igrača, atmosfere, to neće biti pritisak. Prvenstveno zato što to mi unutar stožera i momčadi nećemo potencirati, nema razloga za to. Vjerujem da svaki pojedinac, svaki igrač koji se sad našao na Dalićevom popisu, u sebi nosi dosta veliku dozu želje da želi nadmašiti taj rezultat, odnosno da momčad kao kolektiv želi nadmašiti taj naš rezultat. Mislim da se mi ne trebamo truditi više od toga da im to usadimo”, zaključio je Dražen Ladić.