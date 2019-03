LADIĆ NAM JE OTKRIO ŠTO SE DOGODILO SA SRNINIM POVRATKOM MEĐU VATRENE: Ovo je istina o informaciji koja je odjeknula Hrvatskom

Razgovarali smo s Dalićevim pomoćnikom Draženom Ladićem

Proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni vratar, sad član stručnog stožera Vatrenih Dražen Ladić, nije tip koji se voli povlačiti po medijima. I sam nam je više puta tijekom razgovora kazao da ne voli biti u fokusu sedme sile.

Početak kvalifikacija se bliži, nije da nema problema

Zato se posljednjih mjeseci malo i povukao iz medija, usredotočen je samo na svoj rad. No, nakon objave izbornikova popisa igrača za prve dvije utakmice u kvalifikacijama za EP s Azerbajdžanom, 21. ožujka u Maksimiru, i tri dana poslije u Budimpešti protiv Mađarske, sa smiješkom je odlučio s nama razgovarati. Početak kvalifikacija se bliži, nije da nema problema u reprezentaciji.

“Ja i moji suradnici u reprezentaciji, kao i pozvani igrači, spremni smo za okupljanje i s nestrpljenjem to očekujemo. Imali smo sad jednu malo dulju stanku, s obzirom na to da je raspored Svjetskog prvenstva bio zaista gust, a igrali smo i Ligu nacija. Zbog toga smo imali laganu stanku, kao i do sada. Ova problematika, koja se povlači u zadnje vrijeme da pojedini igrači nemaju baš preveliku minutažu u klubovima, stoji.

Međutim, nije to od jučer, toga je bilo i prije i pokušavamo naći najbolja rješenja što se toga tiče. Svaki početak kvalifikacija je težak i opasan za svaku reprezentaciju. Naravno da je dobar start ujedno i dobar vjetar u leđa i onda to nekako i ide lakše”, kazao nam je u uvodu razgovora Dražen Ladić i nastavio:

‘Ako u startu napraviš neki pogrešan korak, to nije dobro’

“Ako u startu napraviš neki pogrešan korak, onda se moraš vaditi, a tu dolazi do pritiska što nije dobro. U svakom slučaju, te dvije reprezentacije s kojima mi otvaramo kvalifikacije su itekako opasne i rezultat protiv njih mnogo će značiti za daljnji tijek naše ‘Euro kampanje’. Samim time, ako mi riješimo te susrete u svoju korist, znači da će naši protivnici biti u problemima. Jer svi se žele plasirati na Euro, bez obzira o kojoj se reprezentaciji radilo”.

Iako se u medijima pojavila priča kako Luka Modrić nagovara Darija Srnu da se vrati u reprezentaciju i pomogne u nadolazećim kvalifikacijama zbog izostanaka, prije svega Šime Vrsaljka na toj desnoj strani, od toga neće biti ništa. Ne zna se je li plasirana informacija u medije samo čin naklapanja ili je tu nečeg stvarno i bilo, ali stručni stožer je o tome, kako nam je Ladić otkrio, razgovarao svega dvije minute. Dvojbe nema, pozornost će se posvetiti mladim igračima jer su oni budućnost reprezentacije:

“O medijskim naklapanjima zaista ne znam, kao što niti ne znam za tu informaciju koja se povlačila kroz medije. Ne znam s koje je strane ona izašla. Na sastanku koji smo nedavno održali razgovarali smo o tome vrlo kratko.

Nije da smo to ignorirali, nego smo razgovarali, razmotrili to. Složili se da je korektnije i pametnije okrenuti se nekim drugim rješenjima radi dugoročnijih planova, radi budućnosti reprezentacije Hrvatske, a ne da vatrogasno to rješavamo. A što će biti u finišu kvalifikacija ili prije samog Eura, vidjet ćemo i tada ćemo također tražiti rješenja. Znači, procijenili smo da je tako najpametnije”, objasnio nam je Dalićev pomoćnik i jedan od izbornikovih najbližih suradnika u reprezentaciji, a priča nas je odvela u prošlost.

Ne bi bilo dobro da se sad ‘problemi’ potenciraju na toj desnoj strani

“Od završetka SP-a u Francuskoj i Jarnijevog prestanka igranja za reprezentaciju, počelo se govoriti o problematici lijevog beka. Stvorena je fama da na toj poziciji mi za Jarnija nemamo adekvatnu zamjenu. Sad se taj problem prebacio na desnu stranu. Iako su Strinić i Pivarić odigrali zaista kvalitetnih susreta, kad i nešto pogriješe odmah se potenciraju ‘problemi’ na toj strani. Ne bi bilo dobro da se sad to ponavlja.

Šime je zaista kvalitetan igrač koji mora imati reputaciju jednog Jarnija. Sigurno da ćemo na njegovoj poziciji naći dobro rješenje, nemojte se bojati za to. Uostalom, naši protivnici u kvalifikacijama su kvalitetni, ali opet, ruku na srce, nisu toliko dobri da mi protiv njih na tim, uvjetno rečeno problematičnim pozicijama, ne bismo našli zamjenu za one koji su otpali. Naći ćemo rješenja, ima ih, samo moramo naći ono najbolje za momčad.”

Je li jedno od mogućih rješenja ofenzivnija varijanta, primjerice s trojicom stopera odozada i krilima? Primjerice, napadačkim bekovskim rješenjima kao što se prije radilo s Marijem Stanićem?

“Definitivno da će takva rješenja ovisiti o protivniku i utakmici, o tome igramo li kod kuće ili u gostima, odnosno o kojem se protivniku radi. Tada ćemo najbolje vidjeti što je naša potreba u tom trenutku. Naravno da ćemo pribjegavati i takvim rješenjima i možda će takav zadatak dobiti igrač koji trenutačno možda i nije u fokusu javnosti za tu poziciju. No, to ne znači da će u sljedećoj utakmici taj igrač i to rješenje opet biti primjenjivi.

‘Ni Jurčević ni Stanić nisu bili desni bekovi, ali…’

Ni Jurčević ni Stanić u naše igračko vrijeme nisu bili desni bekovi, ali su za potrebe te utakmice, te faze natjecanja, mogli kvalitetno odraditi zadatak. To će ovisiti, dakle, o našim protivnicima. Jer, ako igraš protiv reprezentacije koja je dominantna u posjedu, čuvanju lopte, protiv koje većinom igraš na svojoj polovici, naravno da ćeš pozornost više usmjeriti na defenzivnu varijantu. S obzirom na našu reputaciju i ugled naših protivnika, naša procjena je da će naši suparnici pribjegavati defanzivnijoj varijanti.”

Karlo Bartolec, jedno od rješenja na toj desnoj strani, dobio je pretpoziv. Ovog 23-godišnjeg nogometaša danskog Nordsjaellanda, Dalić je među Vatrene pozvao prvi put u listopadu prošle godine. Nakon one ozljede Šime Vrsaljka kompletna nogometna Hrvatska bila je u potrazi za desnim bočnim, o toj poziciji su se pisale priče i analize, a, eto, izbornik doprvaka svijeta našao je moguće rješenje u Danskoj, tamo gdje je malo tko očekivao…

Taj je momak prošle sezone bio proglašen najboljim desnim bekom u Danskoj, a uz to bio je izabran i u momčad kola Europe s Rabiotom, Dapayom, Justinom Kluivertom. Također, ako se malo bolje pogleda izbornikov popis, može se primijetiti da su pozvana tri lijeva beka, a niti jedan klasični desni bek. Jer Tin Jedvaj, jednako koliko igra tog desnog beka u Bayeru, igra i stopera. Naravno, kad igra jer niti on “ne uživa” u minutama:

“U svemu ovome gdje smo deficitarni javlja se i pozitiva da imamo igrače koji mogu odgovoriti jednako kvalitetno na više pozicija, barem dvije, pa zato tako i pozivamo. Konkretno, s Jedvajem je to da on jednako kvalitetno može odigrati i na poziciji desnog beka, kao i stopersku s Milićem koji također kvalitetno može pokriti lijevi bok i stopersku poziciju, ako se dogodi ta potreba. Za ovaj kvalifikacijski ciklus odlučili smo se za nešto ofenzivniju varijantu, što ne znači da u lipnju neće biti neka druga varijanta.”

Problemi i s Lovrom Kalinićem

Koliko može biti problem za Lovru Kalinića to što ne brani u Aston Villi, pogotovo sad kad se naša reprezentativna jedinica vrati nakon potresa mozga, koliko to može biti problem za reprezentaciju?

“Kako za golmana, tako i za sve ostale igrače. Definitivno da minutaža čini svoje, barem što se tiče samopouzdanja. Kod vratara je malo više fokus na to što su njegove pogreške, kao i dobri potezi, uočljiviji nego kad, primjerice, neki igrač pogrešno doda. Vidjet ćemo kako će se to sve odigrati”, zaključio je Dražen Ladić.