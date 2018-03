JEDAN OD KLJUČNIH HNS-ovih OPERATIVACA ZA NET.HR POTVRDIO: ‘Ladić je u Dalićevom stožeru. Sad očekujemo rezultate od izbornika’

‘Možemo potvrditi Dražena Ladića kao dio stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića’, kazao je Marijan Kustić u razgovoru za Net.hr

Proslavljeni bivši reprezentativni vratar Dražen Ladić bit će dio stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića na nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, potvrdio je za Net.hr Marijan Kustić, jedan od ključnih operativaca HNS-a, direktor natjecanja i infrastrukture unutar Saveza i saborski zastupnik HDZ-a.

Ladić će biti u avionu Vatrenih na putu za američku turneju, gdje će Hrvatska odigrati prva dva pripremna susreta protiv južnoameričkih reprezentacija Perua u Miamiju 23. ožujka na stadionu Hard Rock, kao i protiv Meksika u Dallasu 27. istog mjeseca…

“Istina je, možemo potvrditi Dražena Ladića kao dio stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića. Izbornik je neki dan predložio svoj stožer, naravno, tu je bio i Ladić i usuglasili smo se oko toga. Ladić je dio stožera”, kazao nam je Marijan Kustić, koji uvijek za Net.hr izdvoji koju minutu vremena. Tako je nakon mjeseci rastezanja i preslagivanja u Hiltonu odlučeno da će Ladić biti uz Dalića. Ovo će potvrđeno biti i od strane Izvršnog odbora…



“Potvrđeno će biti na Izvršnom odboru, tako je… Ali sve je dogovoreno, iskomunicirano, bit će i potvrđeno. To je sigurno. Ovo je dobra stvar i za Savez i za reprezentaciju, za sve nas koji volimo reprezentaciju i koji se nadamo što boljem rezultatu Vatrenih u Rusiji. Ja već dva mjeseca ponavljam, mi uvijek volimo unaprijed nešto kazati, Uvijek idemo s nekim pretpostavkama. I u ovom slučaju su se radile neke pretpostavke, ‘neće dati ovaj, neće dati onaj’…Prije jedno dvadesetak dana izjavio sam da ćemo o tome raspraviti poslije američke turneje, ali moram naglasiti kako čekamo da izbornik i službeno da svoj prijedlog. Jer, moramo biti iskreni kako on do sad nije još dao svoj službeni prijedlog. Ja sam ga dobio napismeno s njegove strane, sjeli smo, iskonzultirali smo se i naravno da ćemo prihvatiti izbornikovu želju. Do sad je Savez svim izbornicima dao izbor da bira svoj stožer, tako će biti i u Dalićevom slučaju. Sad očekujemo rezultate od njega”, zaključio je Marijan Kustić.

Vrijedi spomenuti kako danas u Savezu kažu da ne postoji nikakav sukob na relaciji s Draženom Ladićem, bivšim mladim izbornikom i velikim kritičarem HNS-a koji je ovršio Mamićev Dinamo. U posljednjem razgovoru s njim prije tri dana Ladić se složio s nama kako se u Hrvatskoj prečesto mijenjaju treneri, te kako po tom pitanju nema promjena u hrvatskom nogometu.

