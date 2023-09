Na stadionu Toše Proeski u Skopju, u sklopu skupine C kvalifikacija za Europsko prvenstvo iduće godine, reprezentacije Sjeverne Makedonije i Italije su odigrale 1-1.

Talijani su bili bolji, stvorili veći broj prilika, a ujedno su i vodili do 81. minute, no na kraju nisu slavili. Nakon tri utakmice Italija ne stoji dobro na ljestvici. Ima pobjedu, remi i poraz od Engleske. Sjeverna Makedonija je na pobjedi, remiju i dva poraza.

Od samog početka Italija je bila bolja te je već u prvom poluvremena kreirala tri-četiri sjajne prilike, no domaća mreža je ostala mirna. Najbolju šansu je imao Tonali koji je u 20. minuti pogodio vratnicu.

Italija je ipak povela na samom startu drugog poluvremena. Opet se zatresao domaći okvir vrata, pogodio ga je nakon odličnog volej udarca Barella. No, na pravom mjestu je bio kapetan Immobile do kojeg se lopta odbila, a napadač Lazija je lako pogodio za 1-0.

No, Talijani nisu sačuvali vodstvo do kraja, a šokirao ih je Bardhi koji je u 81. minuti postigao lijepi pogodak iz slobodnog udarca za konačnih 1-1.

Ispred Italije na ljestvici skupine C su Engleska i Ukrajina, reprezentacije koje su ranije ove subote u poljskom Wroclawu odigrale 1-1.

Engleska je prvi puta ostala bez pobjede u kvalifikacijama, prije toga je imala četiri pobjede u četiri nastupa i razliku pogodaka 15-1. Ukrajina sada ima dvije pobjede i po jedan remi i poraz.

U sklopu skupine I Švicarska je, kao i Italija, propustila pobijediti Kosovo. Završilo je 2-2 iako je Švicarska vodila 2-1 do 94. minute. Dotad je junak utakmice bio Remi Marco Freuler koji je dao oba švicarska gola, u 14. i 79. minuti, tada uz pomoć domaćeg igrača Rrahmanija, koji je skrenuo loptuu mrežu. No, u toj 94. minuti Muriqi je zabio za konačnih 2-2, a on je i prvi puta razveselio domaće navijače, u 65. minuti.

Unatoč remiju Švicarska je prva na ljestvici s tri pobjede i dva remija. Kosovo je već četvrti put remiziralo tijekom ovih kvalifikacija.

Dva remija u toj skupini

U Bukureštu su Rumunjska i Izrael odigrali 1-1 te su Rumunji ostali drugi, a Izraelci treći na ljestvici. Domaćin je poveo golom Alibeca u 27. minuti, dok je u 53. na konačnih 1-1 izjednačio Gloukh.

U ranijem subotnjem terminu u ovoj su skupini Andora i Bjelorusija odigrale 0-0. Bjelorusi su prvi puta remizirali tijekom kvalifikacija, a prije toga su imali jednu pobjedu i tri poraza. Andora je ugrabila prvi bod, prije toga je još remizirala na gostovanju kod Kosova.