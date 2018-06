KUSTIĆ O NESREĆI ZA NET.HR: HDZ-ov zastupnik otkrio kako je prošao alkotest nakon prometne u kojoj je ozlijeđen savjetnik predsjednice

Prvi put nakon nesreće Marijan Kustić je u ekskluzivnom razgovoru samo za Net.hr progovorio o nesreći

Direktor natjecanja i infrastrukture u Hrvatskom nogometnom savezu, jedan od ključnih HNS-ovih operativaca i saborski zastupnik HDZ-a Marijan Kustić (43), sudjelovao je u prometnoj nesreći koja se u noći s četvrtka na petak oko 2.30 ujutro dogodila na cesti kod mjesta Bobota nedaleko od Vukovara…

Kustić je sada za Net.hr progovorio o ovoj nesreći.

“Dobro, hvala Bogu, nije nitko poginuo, glave su na broju i to je ono najbitnije. A ja? Ja sam tu najmanje sad bitan u ovoj priči. Dobro sam. Evo, upravo čekam nalaze i trebao bih danas izaći iz bolnice”, kazao nam je u uvodu razgovora Marijan Kustić.

Policijskim očevidom je utvrđeno da je Kustić upravljao BMW-om zagrebačkih registracijskih oznaka koji se kretao iz smjera Vere te se, došavši do raskrižja s državnom cestom, nije zaustavio na obvezni znak zaustavljanja. U tom je trenutku iz smjera Osijeka naišao Peugeot te je došlo do sudara. Nastradao je i Punto koji je došao iz smjera Bobote.

Tomislav Madžar teže ozlijeđen

Na suvozačevom mjestu bio je dr.sc. Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport, a on je u nesreći teže ozlijeđen. Slomljena mu je ključna kost, a stradalo mu je i nekoliko rebara te je najprije bio hospitaliziran u vukovarskoj Općoj bolnici, odakle je prebačen u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

‘Meni nije ništa slomljeno, samo sam natučen. Prsa, kičma, glava, noga’

“Meni nije ništa slomljeno, samo sam natučen. Prsa, kičma, glava, noga… Naravno da mi je obitelj zabrinuta. Slušajte, supruga, djeca, prije mjesec dobijem i treće dijete i onda se to dogodi. Totalni šok. Jako mi je žao što se sve dogodilo, ma najbitnije mi je da nitko nije životno ugrožen i sve je na kraju dobro prošlo. Želim samo da svi što prije ozdrave. Prvi nalazi su napravljeni, pa ćemo vidjeti. Kažem, najvažnije da su svi živi. Želim samo da svi što prije ozdrave”, rekao nam je Kustić.

Nesreći je kumovao umor, ne i alkohol, istaknuo nam je…

“Alkotestirali su me, sve je bilo u redu, 0,0. To je važno za naglasiti. Koliko se sjećam, nesreća se dogodila oko 2 sata. Bio sam na pokopu poznatom hrvatskom futsal igraču Futsal Dinama Matiji Caparu, pa sam se nakon toga zaputio za Slavoniju i dogodilo se to što se dogodio. Žao mi je, ali na svu sreću nitko nije smrtno stradao. Ma što da vam kažem, bez riječi sam. Ne ponovilo se”.

Pogled prema Svjetskom prvenstvu

Upitali smo Kustića kakva su njegova očekivanja od Vatrenih na SP-u.

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u ponedjeljak na Svjetsko prvenstvo koje će se od 14. lipnja do 15. srpnja održati u Rusiji. ‘Vatreni’ su otputovali charter letom iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman u svoju rusku bazu u mjestu Iličevo u Zelenogorsku, 60-ak kilometara od Sankt-Peterburga…

“Svi očekujemo od njih da prođu u drugi krug i da razvesele cijelu naciju. Svi mi vidimo koliko nam znači nogomet, koliko nam je to važno i ja se duboko nadam kako ćemo proći u nokaut fazu”, zaključio je Kustić.