KRVNIK VATRENIH ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Njegova poruka glasno će odjeknuti – ‘Samo na jedan način možemo pobijediti pošast’

Ante las últimas noticias aparecidas en los medios de información, confirmó que he dado positivo en el test del coronavirus. Me encuentro aislado en mi casa y totalmente asintomático. Por eso, quiero aprovechar esta red social para que no colapsemos nuestra Sanidad. Ahora, son nuestros mayores los que más la necesitan y son los casos graves los que tienen que ser atendidos por nuestros héroes de la Sanidad. Desde aquí dar las gracias a todos los miembros de la Sanidad española (personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeros, médicos, personal de ambulancias y personal de laboratorios). Tampoco quiero olvidarme de las todas las fuerzas de seguridad y de toda la gente que está haciendo posible que en estos momentos no nos falte de nada. Ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia. Entre todos y junto a ellos saldremos victoriosos.