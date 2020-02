KRSTANOVIĆ ZABIO GOL GODINE I SLOMIO HAJDUK: Legendarni napadač opalio dalekometnu i neobranjivu bombu. Težak poraz ‘bilih’

Hajduk je ostao drugi s 41 bodom, a Slaven je sedmi s 21 bodom

U dvoboju 22. kola Prve HNL u Koprivnici su nogometaši Slavena preokretom pobijedili splitskog Hajduka s 2-1 (1-1). Hajduk je poražen na neugodnom gostovanju u Koprivnici iako je vodio s 1-0, da bi s igračem manje primio dva gola i ostao bez bodova.

Hajduk je poveo već u 14. minuti, kada je nakon pregleda VAR-om kontakt Jaira i Božića okarakteriziran kao penal, a s “bijele točke” je precizan Nigerijac Samuel Eduok. u 37. minuti Hajduk je ostao s igračem manje nakon što je Stanko Jurić dobio drugi žuti karton. U trećoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela Stipe Bačelić-Grgić je preciznim udarcem glavom izjednačio za Slaven. U uzbudljivoj zavšnici Hajduk je propustio veliku šansu, Jradi je promašio prazna vrata, potom je Vučur pogodio vratnicu, da bi u 88. minuti Ivan Krstanović s 20-tak metara uputio udarac, koji splitski vratar Posavec nije uspio zaustaviti.

Hajduk je ostao drugi s 41 bodom, a Slaven je sedmi s 21 bodom.

Dvoboj se igrao na Gradskom stadionu, a sudio je Pajač.

Koprivnica, 22. Kolo Prve HNL, 17:30

SLAVEN BELUPO – HAJDUK 2:1

SLAVEN BELUPO: Filipović – Međimorec, Paracki, Božić – Bačelić-Grgić – Bogojević, Glavčić, Kamber, Goda – Lima, Krstanović.

HAJDUK: Posavec – Ismajli, Vučur, Dimitrov – Juranović, Jurić, Hamza, Jakoliš – Jradi – Eduok, Jairo.

Kraj utakmice. Hajduk je u potpunosti nadigran, ali je gotovo pola utakmice igrao s igračem manje. Svakako, susret će obilježiti spektakularni pogodak Krstanovića.

90′- Malo će se još igrati…

88′ – GOOOOOOL! ALI KAKAV GOOOL! KRSTANOVIĆ! Pouvkao je Slaven kontru, loše se postavila obrana, loše se postavio Posavec i Krstanović je opalio s nekih 25 metara možda i više u gornji desni kut vratara. Golčina, možda i najbolja ove sezone.

87′ – Vučur pogađa vratnicu, ovo je bilo blizu.

83′ – Stišće malo Hajduk, ali nema opasnih situacija pred golom Slavena, čini se da bi moglo završiti podjelom bodova.

76′ – Jairo je sjajno opalio u donji lijevi kut, ali blokiran mu je šut.

67′ – Ušao je Jeffren za Belupo, i odmah proigrao Mateusa Limu fantastičnim dodavanjem, ali ovaj se previše zabio uz gol-aut liniju pa je na koncu Posavec odnio loptu.

58′ – Juranović je opalio s kojih 30-ak metara, ali prespora je lopta i vratar domaćih brani.

55′ – Glavčić sada nakon odbijanca puca na gotovo nezastićena vrata Hajduka, ali promašuje za koji centimetar.

52′ – Paracki se probio iz zadnje linije, nitko ga nije uspio zaustaviti i na kraju mu čisti zivcer brani Posavec. Teško diše Hajduk.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog poluvremena! Hajduk doista nije odigrao nešto pretjerano kvalitetno poluvrijeme. Slaven je na momente bio puno opasniji, a nakon crvenog kartona, dodatno su se zatvorili. Slaven je to kaznio u sudačkoj nadonkadi. Bit će vatreno u drugom dijelu.

45′ + 4′ – GOL! Bačelić-Grgić je glavom zabio nakon sjajnog centaršuta s desne strane. Hajduk se opustio i na koncu je Slaven zasluženo došao do izjednačenja.

45′ – Četiri minute nadoknade.

38′ – Crveni karton za Jurića bezveze je skršio Limu, lopta nije bila niti blizu. Grubo je igrao od samog početka, opomenut je prvo žutim kartonom, ali nije prestao i Pajač mu je dao crveni karton. Ušao je Stipe Vučur, izašao Eduok kako bi se popunila rupa u zadnjoj liniji.

32′ – Prilika za Slaven. Božić daje Krstanoviću, ovaj spušta Limi, ali ovaj katastrofalno reagira i promašuje loptu.

22′ – Žuti karton za Jurića, dosta je grubo igrao od samog početka, a sada je pretjerao sa startom na Limu.

20′ – Prva šansa za Slaven, Bačelić-Grgić je pucao s ruba kaznenog prostora, ali Posavec je obranio.

14′ – GOL! Eduok je bio precizan s bijele točke. No, uoči penala bilo je nešto drame s VAR-om. Sudac Pajač je pet minuta proučavao i odlučivao što će dosuditi nakon što je Božić srušio Jaira u kaznenom prostoru. Bila je to vrlo dvojbena situacija, ali na kraju je Pajač uz pomoć VAR-a dosudio penal.

5′ – Problemi za Slaven. Zbog ozljede je morao izaći Lima, a ušao je Franck Etoundi.

1′ – Počela je utakmica.

17:10 – Uoči utakmice oglasio se na konferenciji za medije Tudor koji je najprije popričao o izostancima i problemima u momčadi.

“Atmosfera je super, što me veseli. Tako i treba biti. Malo smo imali problema s virozom kod nekih igrača, Stipe Radić ima slomljen nos, Mujakića nema zbog crvenog kartona. Nikako da standardiziramo zadnju liniju. Ali imamo dvije utakmice bez primljenoga gola, to nas veseli, to je naša snaga, idemo u Koprivnicu rasti i dalje. Nismo došli zbog jedne ili dvije utakmice, nego da napredujemo u dužem razdoblju”, objasnio je trener Hajduka.

Tudor je upitan i postoje li klanovi u Hajdukovoj svlačionici.

“Znači moram napasti doktora da ne radi svoj posao?! Normalno je da i menadžeri i menadžerčići navijaju za interes svog igrača, ali ništa više od toga. Kad prvi put osjetim da se tako nešto događa, ja ću prvi, figurativno rečeno, zadaviti sve. Jako sam budan, ne samo ja nego cijeli klub, jako smo oprezni na stvari koje su se možda i događale u prošlosti u Hajduku, ali se više neće događati. Nitko nije iznad Hajduka”,

Osvrnuo se trener Hajduka i na prošlu utakmicu te neke kritike da je Hajduk pao u drugom dijelu.

“Vidim da se povećao broj ‘stručnjaka’ koji rade analize, pa svaki laik kaže da smo bili dobri prvo poluvrijeme, ali da smo u drugom pali… A ja vam kažem da smo u drugom poluvremenu istrčali 4.200 metara visokom ritmu, a samo se to računa u modernom nogometu, a u prvom 3.8000 metara. Nogomet je takav, postoje psihološki moment, tu je i kvaliteta protivnika… Mi smo na dobrom putu, u mojih 6-7 utakmica ovdje primili smo dva gola u prijateljskim utakmicama, i to je po meni bitno. Nije lako mijenjati navike i mentalitet igrača u mjesec – dva dana. Momci su to dobro prihvatili i sada idemo rasti dalje”, rekao je Tudor pa rekao par riječi i o prijelaznom roku.

“Nogomet je kompliciran, ne mogu dati odgovor na to pitanje jer ga ni ja ne znam. Kad sam govorio o prijelaznom roku mene zabrinjavaju izlazni, ne ulazni transferi”, zaključio je trener Hajduka.