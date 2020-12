Jučerašnja utakmica 6. kola Lige prvaka između Paris Saint-Germaina Istanbul Bašakšehira prekinuta je u 23. minuti nakon što je četvrti sudac pomoćnog trenera turskog kluba nazvao crncem.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

