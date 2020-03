Kronologija raspada u Maksimiru

Raspad sistema u Maksimiru. Dinamo je objavio kako raskida ugovore sa šestoricom članova stožera Nenada Bjelice. Znači, od četvrtka navečer Rene Poms i Nino Bule (pomoćni treneri), Martin Mayer i Karlo Reinholz (kondicijski treneri), Silvije Čavlina (trener vratara) i Jasmin Osmanović (analitičar) više nisu zaposlenici Dinama!

Poruka Bjelici i dečkima

Bila je ovo poruka treneru prve momčadi Nenadu Bjelici. “Poruka klupske Uprave je jasna, Bjelicu smatraju najvećim krivcem što on treneri i igrači nisu prihvatili smanjenje ugovora, međutim, ako Dinamo sam otkaže treneru morat će mu platiti i veliku odštetu. Bjelica ima 1,2 milijuna godišnje, netto, do lipnja 2021. kad mu istječe ugovor to je oko 1,5 milijuna eura netto pa ga ovime tjeraju da sam podnese ostavku i ode”, stoji u pisanju Sportskih novosti.

Nepopularan potez

A kako je tekla kronologija raspada sistema u Dinamu? Dinamo je, kako tvrde u priopćenju, bio primoren povući taj nepopularan potez, ali koji se očekivao, prije ili kasnije. Smanjili su ugovore i plaće igračima, trenerima i čitavoj radnoj zajednici.

Hrvatski prvak objavio je prije dva dana na službenoj stranici zahvalu svima koji su prihvatili njihove mjere kako bi suzbili posljedice krize s kojom se suočava svijet. Prva momčad se nije spominjala, pa se već onda na prvu moglo zaključiti da oni nisu prihvatili smanjenje plaće.

Ademi poručio ispred igrača da neće pristati na smanjenje plaća

Onda je u hrvatski medijski prostor počelo curiti. Pa se tako pojavila priča da je kapetan Dinama Arijan Ademi, u ime igrača sportskom direktoru Zoranu Mamiću poručio kako oni ne pristaju na smanjenje plaće, a isto mu je rekao i trener Nenad Bjelica.

Trener Bjelica i igrači prve momčadi bili su ustrajni u tome da ne prihvaćaju smanjenje plaće, iako je klub već čvrsto odlučio odluku sprovesti u djelo.

Šokirani čelnici kluba kreću sasjeći priču u korijenu

Čelnici kluba bili su šokirani i iznenađeni ponašanjem trenera, njegovog stožera i igrača prve momčadi i odlučili sasjeći to u korijenu. U čitavoj ovoj priči zanimljivo je da je klub “krenuo u smanjenje plaća, javno objavio da igrači i trener to nisu prihvatili te ih time izvrgao javnom linču. A onda to iskoristio za raskid s Bjeličinim stožerom, izgledno i s Bjelicom. Sve skupa kad se zbroji – pucanj u nogu, jedan od antologijskih”, stoji u tekstu SN-a.

Trzavica između Bjelice i kluba već bilo

Poznato je kako je trzavica između Nenada Bjelice i kluba već bilo, a unatoč svim zaslugama vodstvo zagrebačkog kluba ga je pregrižila. U nogometnim kuloarima stalno stoji priča, a sad se opet posebno aktualizirala, da iza svega stoji linija Zagreb – Međugorje.

Linija Zagreb – Međugorje?

Kako je Zdravko Mamić stvarni kreator ovog “idejnog kriznog plana” u Dinamu. No, to su za sad špekulacije, iako “gdje ima dima, ima i vatre”. Inače, ova pat-pozicija može sad potrajati neko vrijeme… Šteta, ovim je završila jedna lijepa priča u Dinamu. S trenerom koji je bio ozbiljan kandidat u grupi za osminu finala, s kojim smo nakon gotovo pola stoljeća prezimili u Europi, idejnim kreatorom nogometne renesanse u Maksimiru.

Igor Jovićević, trener mlade Dinamove momčadi, spominje se kao glavni kandidat za Bjeličinog nasljednika u slučaju njegove smjene.