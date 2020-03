KRIZA U DINAMU! Odluka čelnika zagrebačkog kluba jedna je od najšokantnijih ikad; ‘Ovog je puta situacija specifična’

‘Ovdje nije u pitanju samo nogomet, nego nešto više. I ovog puta moram priznati da je Dinamovo čelništvo u pravu’

Odluka čelnika Dinama da šestorici članova Bjeličinog stručnog stožera raskine ugovore konačni je dokaz da je došlo do raskola na relaciji trener – igrači – s jedne i uprava s druge strane…

NA POVRŠINU ISPLIVALA PRIČA O RASKOLU U DINAMU I IGRAČIMA: Ovo baca drugačije svijetlo na situaciju; ‘Ako je to istina, onda ih razumijem…’

Poruka Bjelici da napusti kormilo

Bila je to i poruka Bjelici da napusti kormilo hrvatskog prvaka. Takav potez prema treneru i stručnom stožeru koji je s Dinamom uhvatio europsko proljeće nakon skoro pola stoljeća i Ligu prvaka iznenadio je mnoge.

Naravno, Bjelica jučer nije dobio otkaz samo zato što bi mu u tom slučaju trebali isplatiti dvostruko više. Takva mu je, naime, klauzulu u ugovoru. No, potezima se želi isprovocirati da možda sam otiđe…

Stvorila se atmosfera linča

Prema igračima i treneru Bjelici u većem dijelu javnosti stvorila se atmosfera linča, iako svaka priča ima dvije strane. Pojavila se i ona, sve glasnija, da su igrači i Bjelica odbili odluku čelnika o smanjenu plaća jer je donešena na takav način na koji je, bez da ih se išta pitalo”…

Igrači su poručili, priča se, kako njima nije nikakav problem odreći se novca. Problem je, naime, način na koji to klub hoće napraviti i to što ih nitko nije konzultirao…

Turbulentno u Maksimiru

Turbulentno je u Maksimiru u ova teška vremena za sve nas, kad hara pandemija koronavirusa i nakon što još zbrajamo štetu i oplakujemo žrtvu 15-godišnje djevojčice u potresima u Zagrebu. Korona je napravila kaos i u Dinamu…

“Ono što ja znam i što sam informiran, je da su stručni stožer i igrači odbili smanjivanje plaća. Prema nekim informacijama koje sam vidio, radi se o trećini plaće. Ako je to točno, ponavljam, ne baratam sto posto točnim informacijama, no to nije bitno. Ono što je bitno je nastup. Znači, govorim o stručnom stožeru i igračima. Što se tiče smanjivanja plaća, nije sad bitno. Ok, komunikacija neka uvijek postoji, međutim u ovoj situaciji postavlja se i pitanje je li to bila stopostotna odluka sviju u stručnom stožeru, ili su neki mijenjali mišljenja? To je vrlo upitno. Iz svog aspekta, ovako sa strane, ja bih sigurno pristao na smanjenje plaće”, kazao nam je bivši nogometaš Dinama, Osijeka, Pazinke, Sochauxa, Grazera i one Ćirine reprezentacije Hrvatske, sad trener Igor Pamić koji je kao igrač bio – fighter!

‘Ovdje nije u pitanju samo nogomet, nego nešto više’

Pamić je poznat kao onaj koji uvijek staje iza igrača, ali ovog puta nije tako…

“Po tome sam poznat, pa makar nekad išlo i u krivom smjeru. No, ovog je puta situacija specifična. Ovdje nije u pitanju samo nogomet, nego nešto više. I ovog puta moram priznati da je Dinamovo čelništvo u pravu. To je jedino normalno i prirodno u ovoj situaciji. Međutim, bez obzira je li je ovaj ili onaj način, ovog su puta trener, stručni stožer i igrači to trebali prihvatiti”.

Ima li povratka na staro, kad govorimo o ovim igračima?

‘Čisto sumnjam da je ovo uzrmalo temelje uspješnog Dinama’

“Čisto sumnjam da je ovo uzrmalo temelje uspješnog Dinama. Čisto sumnjam. Mislim da će većina ljudi, poklonika nogometa i simpatizera, biti na strani čelnika kluba. Po meni… No, možda se varam. Dinamo je svoje napravio, Bjelica je svoj posao odradio. Bitno je sad kako će djelovati i kako će biti spremni za ono što ih očekuje”, zaključio je Igor Pamić.