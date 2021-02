Austrijski branič David Alaba (28), poslije 13 godina u Münchenu napušta Bayern. Objavio je to poznati novinar njemačkog uglednog lista Bild Christian Falk. Alaba će danas obznaniti javnosti svoj odlazak, no ne i novi klub u koji bi trebao otići.

TRUE ✅ @David_Alaba will announce today his farewell from @FCBayern in summer, but not yet his new club

Sudeći prema informacijama koje je objavio talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Alabina destinacija trebala bi biti Real Madrid. Iako je sklopljen dogovor, ugovor je spreman, no još ga Alaba nije potpisao.

Također, postoji i mogućnost da ga u posljednji trenutak preotme neki od jačih europskih klubova, prije svega se spominju Chelsea i Liverpool.

David Alaba has reached a verbal agreement with Real Madrid since the beginning of January. His pre-contract until June 2025 is ‘almost ready’, but not signed yet. Chelsea, Liverpool & other clubs are still trying to convince him, but Alaba’s priority is Madrid [@FabrizioRomano]

