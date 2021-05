Trener nogometaša Chelseaja Thomas Tuchel nakon 2:0 pobjede protiv madridskog Reala u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka kojom je njegova momčad izborila nastup u finalu protiv Manchester Cityja izjavio je kako je ponosan na svoju momčad zbog prikazane igre.

Chelsea reached the Champions League final after a 2-0 win over Real Madrid completed a 3-1 aggregate victory in the semi-final on Wednesday

Thomas Tuchel's side will meet Manchester City in Istanbul after a fully deserved triumph at Stamford Bridge,https://t.co/GDpXq4c928 pic.twitter.com/5Fa7Hg63ks

— CTN News (@chiangraitimes) May 6, 2021