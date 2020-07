KRATKO SMO SE ČULI S ČOVJEKOM KOJI SE NAMEĆE KAO MOŽDA I IDEALAN KANDIDAT ZA PLAVU KLUPU: Napravio je pravi dar-mar u HNL-u

‘Meni je u fokusu, maksimalno sam usredotočen i u potpunosti orijentiran samo na Lokomotivu’

Prema informacijama iz nogometnih kuloara, i prema sve glasnijim, učestalijim i jasnijim pisanjima hrvatskih medija, jedna od Dinamovih želja nakon smjene Igora Jovičevića je trenutno najbolji trener u Hrvatskoj Goran Tomić.

U JEKU GLASINA O NOVOM TRENERU DINAMA OGLASIO SE NENAD BJELICA: ‘Postoji šansa da se vratim, ali pod određenim uvjetima’

Lokomotiva uskrsnula nakon lošeg starta u sezonu, posebno u drugom dijelu nakon korone

Strateg Lokomotive, nakon lošeg početka sezone, napravio je u međuvremenu sjajne stvari koje nisu mogli proći nezapaženo ispod Dinamovog radara. Tomićevi momci, na kraju krajeva, 12. lipnja pobijedili su upravo Igora Jovičevića i Dinamo u Kranjčevićevoj 1:0…

U tom periodu u devet dana Tomićeva Lokomotiva vezala je dvije pobjede protiv velikana, Dinama i Hajduka, a između njih remizirala je protiv Rijeke na Rujevici u jednoj sjajnoj, europskoj utakmici (2:2)…

Da, njegova Lokomotiva danas igra najbolji nogometu u HNL-u, lokosi plijene napadačkom, otvorenom i pametnom igrom u napadu i obrani, kao i jednom atraktivnošću, što su u prvom planu njegove zasluge.

A svi se sjećamo, odnosno više se niti ne sjećamo od dobrih igara, kako su započeli tekuću sezonu, s tri vezana poraza protiv Bjeličinog Dinama u gostima (3:0), Rijeke na svom terenu (0:1) i Hajduka na Poljudu (1:0), uz poražavajuću gol razliku 0-7 na svom kontu.

Rezultatska kronologija lokosa

Uslijedile su pobjede protiv Istre 1961, remi protiv Varaždina 1:1, a onda je došla ona velika 6:1 pobjeda protiv Slaven Belupa, da bi 14. rujna lokosi su odigrali nulu protiv Gorice u gostima. Šest dana poslije pao je Osijek u Kranjčevićevoj 2:1, da bi u sljedećem kolu 27. rujna bili teško poraženi od Dinama 0:4.

Uslijedila su dva remija protiv Rijeke (1:1) i Hajduka (0:0), pa su onda vezali tri pobjede. Poraz od Slavena 23. studenog u Koprivnici bio im je otriježnjenje da nema opuštanja, da bi nakon toga 29. studenog potukli Goricu na svom terenu 4:0. Nakon toga u Gradskom vrtu izgubili su od Osijeka istim rezultatom 4:0, 14. prosinca od Dinama 1:0, da bi 1. veljače pobijedili Rijeku 2:1.

ON, JEDNOSTAVNO, MORA BITI SLJEDEĆI TRENER DINAMA: Samo je jedan idealan kandidat, a pokušat ćemo objasniti zašto

Tjedan dana poslije na Poljudu izgubili su od Hajduka 1:0. Šest dana nakon Lokomotiva je bila bolja od davljenika Istre 2:0 u Kranjčevićevoj, 21. veljače osvojili su lokosi Varaždin 2:0, 27. veljače uzeli tri boda i Interu u Zaprešiću (2:0), 3. ožujka Slavenu u Koprivnici rezultatom 3:0, da bi 9. ožujka izgubili u Velikoj Gorici 1:3. Povratak nogometu u Hrvatskoj nakon koronavirusa nije dobro počeo za Tomićevu momčad. Doživjeli su poraz od Osijeka 0:1 na svom terenu, a onda su eksplodirali.

Pet pobjeda uz jedan remi (protiv Intera) odjeknulo je HNL-om i Tomić se našao na meti pohvala, pijadestelu na kojem do sad nije bio u prvoj hrvatskoj ligi.

Nazvali smo trenera Lokomotive, koji sa svojom momčadi juriša prema kvalifikacijama za natjecanje po skupinama u Ligi prvaka, kako bi nam prokomentirao sve glasnija i jasnija šuškanja o tome kako bi ga u Maksimiru, između ostalih, htjeli vidjeti na klupi A momčadi. Javio nam se iz Salzburga. Malo je skočio u posjet svojoj obitelji, pa se onda vraća trenerskim obvezama u Zagrebu…

‘Svakom treneru u Hrvatskoj godi da ga se spominje u kontekstu velikih hrvatskih klubova’

“Svakom treneru u Hrvatskoj godi da ga se spominje u kontekstu velikih hrvatskih klubova, ne samo Dinama nego i Hajduka, Rijeke, Osijeka itd, pa tako i meni. No, nemam komentar na ove špekulacije. Meni je u fokusu, maksimalno sam usredotočen i u potpunosti orijentiran samo na Lokomotivu, svoje nogometaše, i htio bih završiti sezonu u klubu na najbolji mogući način, te ju privesti kraju. Ne zamaram se informacijama, pisanjima medija i kojekakvim šuškanjima. I to je sve što ću kazati na tu temu”, zaključio je Goran Tomić.

Kandidati

Za spomenuti kako se kao kandidati na klupi Dinama u hrvatskim medijima još spominju Zoran Mamić, Željko Kopić, Goce Sedloski, Romeo Jozak, a prema neslužbenim informacijama koje dolaze iz hrvatskih medija, do kraja sezone Modre bi trebali voditi Damir Krznar i Alen Peternac, dosadašnji pomoćnici Jovićevića.

Krznar je poznat i kao trener od povjerenja sportskog direktora Zorana Mamića, koji bi također mogao voditi Plave. Važno za napomenuti kako će zadatak Jovičevićevog nasljednika biti odraditi sezonu do kraja…

Naime, Plavi žele privremenog trenera koji će s momčadi odraditi prvenstvo do kraja, a čelnici se za to vrijeme mogu posvetiti traženju novog stručnjaka koji bi klub trebao voditi na duže staze. Goran Tomić idealan je kandidat za trenera na duže staze. No, vrijedi vidjeti kako će se ova priča oko novog trenera Dinama rasplesti.