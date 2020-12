Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić uvršten je u najbolju momčad jesenskog dijela Bundeslige po izboru najjačeg njemačkog nogometnog magazina Kicker.

Uz Kramarića u idealnoj su momčadi neka uistinu sjajna imena, a momčad izgleda ovako: Na golu je Manuel Neuer, u obrani su Friedrich, Upamecano i Tapsoba, na pozicijama wing-backova Wamangituka i Angelino, u veznom redu su Coman i Sabitzer, dok Kramariću u napadu društvo prave sjajni Haaland i Lewandowski.

Kicker's Bundesliga Team of the season so far:

Neuer, Friedrich, Upamecano, Tapsoba, Wamangituka, Sabitzer, Angeliño, Coman, Kramaric, Håland, Lewandowski.

