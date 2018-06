KRAMARIĆ SRETAN S POBJEDOM, DALIĆ BIJESAN: ‘Imali smo dva troma i prespora igrača’

Hrvatska reprezentacija jučer je na Gradskom vrtu slavila sa 2:1 protiv Senegala

“Možemo biti sretni što s ovom pobjedom idemo u Rusiju. Sigurno će protiv Nigerije biti drugačije, nadam se da ćemo igrati još bolje nego što smo danas igrali, ali i da ne bude, a mi pobijedimo, cijela Hrvatska će slaviti”, izjavio je za Hrvatsku televiziju hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić, strijelac pobjedničkog pogotka za 2-1 protiv Senegala u utakmici odigranoj u petak u Osijeku.

Bio je to Kramarićev deveti pogodak u 31. nastupu u reprezentativnom dresu.

“Nije bilo puno minuta u tim nastupima, tako sam da sam još uvijek nov. No, uvijek dajem sve od sebe i za reprezentaciju i za klub, zadovoljan sam sa svim svojim nastupima i golovima. Nadam se da će ih biti još i više”, zaključio je Kramarić o čijoj se ulozi u preokretu u drugom poluvremenu pohvalno izrazio i izbornik Zlatko Dalić:

“Malo smo okrenuli situaciju u drugom poluvremenu, jer u prvom nije išlo. Imali smo dva troma, prespora igrača u sredini, a to su bili Badelj i Rakitić. To je bilo dosta sporo i s puno lopti prema natrag pa smo morali napraviti korekciju. Stavili smo Kalinića u špicu i Kramarića iza njega, a tu je on najači. Vidjet ćemo što će za nas biti najbolje protiv Nigerije, kad dođemo u Rusiju. U svakom slučaju, Kramarić je pokazao jako puno.”

Dalić nije bio zadovoljan onime što je reprezentacije pokazala u prvom poluvremenu.

Izbornik nije bio zadovoljan prvim poluvremenom

“Bila su dva različita poluvremena. Prvo nije bilo dobro, ali mislim da je vrijeme ubilo utakmicu i to je moja greška, jer sam prihvatio da igramo u šest sati. To je bila katastrofa. Bilo je prevruće i preteško. U drugom poluvremenu smo se malo popravili, kad je palo sunce i kad je bilo svježije. Sve u svemu – pobjeda. I hvala navijačima na ovakvoj podršci.”

Izbornik je od Senegala dobio ono što je želio – simulaciju prve utakmice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

“Klasičan primjer Nigerije, s tri brzanca prema naprijed koji uvijek mogu napraviti puno problema. Imaju brzo otvaranje, polukontru i kontru. To se riješava visokim presingom, koji u prvom poluvremenu baš nije bio dobar. U zadnjih pet minuta prvog poluvremena su nam stvorili tri šanse, jer smo se mi raspali, a stalno govorim da se ne smijemo raspasti, moramo držati kompaktnost u svim linijama. To je bilo opasno po nas. Moramo se drugačije postaviti”, rekao je Dalić i dodao:

Subašića je ulovio grč

“Moramo paziti samo na ono što stalno ponavljam, jer nas to čeka protiv Nigerije: kad se izgubi lopta, ta brza tranzicija iz faze napada u fazu obrane. Tu moramo naći još jednog brzog igrača i u ovih pet dana u Rusiji to vježbati.”

Prvi vratar reprezentacije Danijel Subašić napustio je igru u 67. minuti zbog ozljede noge, ali tvrdi da se ne radi ni o čemu opasnom.

“Malo me uhvatio grč. Ima već mjesec, mjesec i pol dana kako vučem tu ozljedu. Izašao sam kako se stanje ne bi pogoršalo”, rekao je vratar Monaca i osvrnuo se na posljednju provjeru:

“Bitno je da smo pobijedili, to je izbornik tražio od nas. Naravno da neke stvari još moramo popraviti i na tome ćemo raditi u Rusiji. No, izbornik je rekao da ne želi sada sve pokazati. Bitno je da smo svi živi i zdravi te da spremni čekamo prvu utakmicu.”