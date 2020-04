KRAMARIĆ PONOVNO OZLIJEĐEN: ‘Sad me muče i koljeno i gležanj. Posljednjih mjesec dana sam na terapijama’

‘Nikad u karijeri nisam imao ovoliko pehova s ozljedama’

Iza Kramarića je naprasno prekinuta sezona u Bundesligi, u kojoj je dosad zabio 7 golova uz 3 asistencije za svoj Hoffenhaim u svega 15 susreta u kojima je nastupio u svim natjecanjima.

‘VEĆ ČETIRI TJEDNA NE MOGU NIŠTA, NITKO NE ZNA ŠTO JE TOČNO’: Andrej Kramarić poslao zabrinjavajuću poruku iz Njemačke

Ukupno Krama za klub, prema Transfermarktu, u svojim nogama ima 1258 odigranih minuta. Naravno da bi mu brojke bile puno bolje da nije bila pehova s ozljedama. Propustio je početak sezone zbog operacije desnog koljena…

‘Ovu sezonu želim nekako privesti kraju i što prije je zaboraviti’

“Nikad u karijeri nisam imao ovoliko pehova s ozljedama. Ovu sezonu želim nekako privesti kraju i što prije je zaboraviti”, kazao je za 24 sata Andrej Kramarić, koji zbog operacije desnog koljena nije igrao u prvih sedam kola.

Prvu je utakmicu odigrao tek u listopadu protiv Schalkea. Bilo je od Schalkea do Schalkea. S obzirom da je i posljednju utakmicu odigrao protiv momčadi iz Gelsenkirchena prije prekida Bundeslige zbog korona virusa.

‘Mučilo me jako to desno koljeno, riješio sam taj problem operacijom’

“Mučilo me jako to desno koljeno, riješio sam taj problem operacijom, a onda par mjeseci kasnije opet novi problemi. Moji suigrači treniraju već nekoliko dana, a ja sam posljednjih mjesec dana na terapijama u prosjeku tri-četiri sata dnevno. Sad me boli lijevo koljeno i desni gležanj. Dakle, imam dva problema. Da se riješi jedan problem, onda ne bih mogao trenirati i igrati zbog drugog. Nije to toliko velika bol. Primjerice, u gležnju osjećam zatezanje, a to mi jako smeta. Valjda se i s koljenom i gležnjem mora dogoditi neki klik da sve sjedne na svoje mjesto”, objašnjava Krama.

Zdravlje na prvom mjestu

Upravo je Schalke jedna od momčadi koja je još prošlog tjedna započeka s treniranjem, uz Borussiju Dortmund i Bayern Munchen, koji je to počeo raditi ovog ponedjeljka. Bundesliga bi se trebala nastaviti početkom svibnja, ali Andreju je zdravlje sad puno važnije.

“Suigrači treniraju u šest grupa po četiri. U različitim terminima. Da međusobno nemaju kontakta. Zasad u klubu nitko nije zaražen. Ja obavim svoje terapije i onda idem doma. Stanje je ovdje slično kao u Hrvatskoj što se tiče odredbi, ali oni su tek nedavno uveli da onaj tko dolazi ili se vraća u Njemačku, treba ići u izolaciju”, kazao je Andrej Kramarić.