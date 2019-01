KRAMARIĆ OTKRIO VELIKU ŽELJU I LOŠU VIJEST: S Vatrenima bi na jedno posebno mjesto, a trenutačno ima razloga za nemiran san

‘Treba istaknuti da sam gotovo 90 posto sezone proveo na veznom’

Dva pogotka postigao je Andrej Kramarić u 4-2 pobjedi svog Hoffenheima na gostovanju kod Freiburga u utakmici 19. kola njemačkog nogometnog prvenstva. Ukupno je na trinaest postignutih pogodaka kroz 22 odigrane utakmice za klub u kojem češće igra na poziciji ofenzivnog veznog i lijevoga krila nego središnjeg napadača. Njemu ne smeta…

Zatezanje u loži

“Što se forme tiče, ne žalim se. Jako nam je bilo bitno za samopouzdanje dobiti drugu utakmicu, budući da smo u prvoj utakmici nastavka prvenstva izgubili od Bayerna. Iako moram reći da nisam znao podatak da Hoffenheim zadnjih deset godina nije slavio u Freiburgu. To je lokalni derbi, pa ovaj rezultat ima dodatnu važnost”, kazao je Kramarić za Sportske novosti, a onda i otkrio da baš i nije sve onako kako bi trebalo biti:

“Međutim, nešto me, još za vrijeme prvog poluvremena, zategnula loža. Kako sam bio vruć, igrao sam do kraja, no sada imam posljedice. Nadam se da neće biti ništa strašno, vidjet ćemo na pregledima kakva je točno situacija. Nažalost, ne mogu reći da je sve OK.”

Hoffenheim i ove sezone puca na nastup u Ligi prvaka, a zanimljivo je vidjeti kako Kramarić procjenjuje rasplet sezone u kojoj Borussia Dortmund ima šest bodova viška u odnosu na Bayern kojeg vodi Niko Kovač.

“Pretpostavljam da će Bayern krenuti u seriju, pitanje je koliko će Dortmund izdržati. Pritom igraju međusobno u Münchenu. Moglo bi biti napeto do samog kraja, nisam siguran hoće li Dortmund izdržati.”

Svatko može svakog dobiti

Upitan je li Bundesliga jača no što je bila prije tri godine kada je u nju stigao, Kramarić je odgovorio:

“Ako bih ocjenjivao po sebi, otprilike sam u istim brojevima golova. Činjenica je da svatko svakoga može pobijediti. Ranije je Bayern gazio, sada je maknut s te pozicije nedodirljivog. I s njima i s Borussijom Dortmund može se igrati. Male su razlike, ponekad odlučuje doza sreće. Osim Nürnberga i Hannovera, koji su u lošoj fazi, svi su ostali dobre momčadi, međusobno se nadigravaju, stoga je tako zanimljivo. Utakmice ne završavaju s po pet-šest golova razlike, kao u nekim drugim ligama.”

Na reprezentativnom planu, odlaskom Marija Mandžukića, Andrej Kramarić postao je prva napadačka opcija. U paru s Antom Rebićem. Evo što kaže na tu temu:

“Normalno da su se kockice posložile drukčije nego prije. Mislim da ćemo Rebić i ja kroz sam tijek igre mijenjati pozicije. Svi znamo da nisam klasični napadač koji će stajati naprijed, da se volim kretati između linija, a on je prodoran i snažan, možemo se jako dobro povezivati i nadopunjavati. Kako imamo najbolje brojke u reprezentaciji, logično je da se od nas više očekuje. Probat ćemo zabijati, pobjeđivati i veseliti se. Nadam se da ćemo uspjeti.”

Želi na OI

“Treba istaknuti da sam gotovo 90 posto sezone proveo na veznom, a ne na špici. Tako je bilo i sad u Freiburgu. S tim ciframa, tko ne prati nogomet, reći će da sam igrao napadača i da mi je glavni cilj zabijati, a golema većina ljudi nema pojma da golovi dolaze iz vezne linije. Vezni se drukčije gledaju, imaš manje šansi nego kad si napadač. Tako da pogotovo zato tim brojevima moram biti jako zadovoljan. I u klubu i u reprezentaciji više volim igrati u sredini i glumiti tu lažnu devetku ili desetku nego biti na krilu.”

A velika želja u dresu reprezentacije bi mu bila odlazak na Olimpijske igre sljedeće godine. Ivan Rakitić i Ivan Perišić već su se ‘prijavili’ za turnir igrača bitno mlađih od njih. Ipak, trojica starijih imaju pravo osnažiti njihove redove.

“Kako ne! Eto, odmah dižem dva prsta u zrak i prijavljujem se na natječaj. Olimpijske su igre sigurno fenomenalno životno iskustvo i ako ćemo iskreno, mislim da bi svaki igrač to htio doživjeti. Znam da će biti teško, ali nadam se da se možemo plasirati, pa da se potom i neki stariji igrači provesele.”