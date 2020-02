Golijadu je na Santiago Barnabeuu otvorio igrač Real Madrida koji je u Sociedadu na posudbi – Martin Odegaard

Španjolski Copa dey Rey donio je u četvrtak navečer pravu senzaciju. Real Sociedad u četvrtfinalnom je susretu pobijedio Real Madrid rezultatom 4:3 i tako izbacio Kraljevski klub iz Kupa kralja.

Golijadu je na Santiago Bernabeuu otvorio igrač Real Madrida koji je u Sociedadu na posudbi – Martin Odegaard. Sjajni Norvežanin pogodio je za vodstvo Sociedada u 22. minuti nakon što se lopta odbila od vratara Areole. Odegaard je pogodio s ruba kaznenog prostora isprve kroz noge za šok na Bernabeuu.

Zidane je u drugom dijelu vidio da sa “šarenim sastavom” neće moći stići do pobjede pa je umjesto Jamesa uveo Modrića, no bilo je prekasno. Zahuktao se Sociedad te s dva pogotka Isaka od 54. do 56. minute stigao do velikih 3:0 protiv Reala. I to na kakav način. Isak je zakucao prvu loptu iz voleja, a drugu iz gotovo nemogućeg kuta oko bloka zavukao u vratarovu stranu.

Kaotična završnica

Morao je Real sve snage dati u napad, a vodstvo Sociedada je u 59. minuti na asistenciju Diaza smanjio Marcelo. Deset minuta kasnije Isak je u ulozi asistenta, a Merino opet pogotkom podiže razliku na plus 3 za Sociedad.

U kaotičnoj završnici vidjeli smo golove Rodryga i Nacha kao plodove Realove teške ofenzive, ali premalo je to bilo za izjednačenje. Na kraju je Sociedadov Gorosabel dobio drugi žuti karton, no neće za njim puno žaliti. Ovoj je prvi put da je Real Madrid pod Zidaneom primio u svoju mrežu četiri gola.

Real Sociedad dosada je dva puta osvajao Kup, prvi put davne 1909. godine, a drugi 1987., dok je posljednji put u finalu nastupio 1988.

Polufinale bez Reala

Još u utorak u polufinale se plasirala Granada 2:1 pobjedom protiv lanjskog pobjednika Valencije, a u srijedu je među posljednja četiri sastava ušao i drugoligaš Mirandes 4:2 uspjehom protiv Villarreala. Niti jedan od ta dva sastava dosada nije osvajao Kup.