KRAJ PRIČE O NAGRADI THE BEST? Ronaldo napokon čestitao Modriću, ali s jednom stvari se ne miri

Nije poznato jesu li se Ronaldo i Modrić čuli već ranije, no u javnost je čestitka napokon procurila

Juventusova zvijezda Cristiano Ronaldo napokon je, gotovo tjedan dana nakon svečanosti na kojoj su dijeljenje FIFA-ine nagrade, čestitao Luki Modriću na primanju one za najboljeg nogometaša svijeta. Sam portugalski napadač bio je u konkurenciji za nagradu The Best zajedno sa Liverpoolovim napadačem Mohamedom Salahom i hrvatskim kapetanom koji je u konačnici i proglašen pobjednikom u toj londonskoj večeri.

Ostaje upitno jesu li se nekadašnji suigrači iz redova Reala čuli i ranije, no čestitka je u javnost procuirala sad.

Kraj sage

“Čestitam mu na pobjedi, vrlo dobro”, kazao je Ronaldo odgovarajući na pitanja putem Instagrama.

Osim što je bio u konkurenciji za najboljeg, Ronaldo je bio i u izboru za najljepši pogodak. Njegovo remek-djelo iz Realova dresa, škarice u mrežu Juventusa, nisu osvojile priznanje. Otišlo je ono u Salahove ruke. I s time se CR7 ne slaže:

“Bio je to dobar gol. Ali naravno da je moj bio bolji.”