KOVAČU PAO KAMEN SA SRCA: Unatoč kritikama vodstvu kluba, glavni igrač odlučio ostati

Osvojio je 10 trofeja pri čemu pet naslova njemačkog prvaka.

Poljski nogometni reprezentativac Robert Lewandowski (31) produžio je ugovor s njemačkim prvakom Bayernom do 2023. godine.

Njegov dosadašnji ugovor je završavao u lipnju 2021. godine, a sada će na Allianz Areni ostati do lipnja 2023. godine.

“Bayern je postao moj sportski dom i moja obitelj. Uživam u Munchenu, a Bayern je jedan od najvećih klubova na svijetu. Ponosan sam što sam dio ovog kolektiva,” poručio je poljski napadač.

LOŠE VIJESTI ZA MLADOG SRBINA: Real ga doveo za 60 milijuna eura, a sad gledaju samo kako ga se riješiti

Lewandowski je u Bayern, kojeg vodi bivši izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač, stigao 2014. iz Borussije Dortmund, a prije toga je igrao za Lech Poznanj i Znicz Pruszkow. U dresu bavarskog velikana upisao je 246 nastupa i postigao 197 golova postavši treći strijelac u povijesti kluba. Više od njega zabili su tek Gerd Müller (508) i Karl-Heinz Rummenigge (217).

Osvojio je 10 trofeja pri čemu pet naslova njemačkog prvaka.

“Robert je jedan od najboljih napadača na svijetu i jednog od lidera ove momčadi. Vjerujem kako će i u sezonama koje slijede zadržati sjajnu sezonu,” dodao je sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

Kritizirao upravu i hvalio Perišića

Nedavno je zbog politike transfera kritizirao vodstvo kluba što je stavilo pod znak upitnika njegovu klupsku budućnost.

“Razgovarao sam sa Salihamidžićem i Rummeniggeom i odgovorili su mi na moja pitanja. Nakon toga znao sam da će se nešto dogoditi i da će doći kvalitetna pojačanja. To mi je bilo važno i to me umirilo”, rekao je Poljak. Jedan od igrača koji je stigao je Ivan Perišić.

“Uvjeren sam da on ove sezone može biti veliko iznenađenje. Dobro igra s obje noge, dobar je u igru glavom, robustan je i dobar je dribler. Može nam odmah pomoći, staviti druge igrače pod pritisak i natjerati ih da budu bolji”, poručio je.

Bayern mu je ovog ljeta htio dovesti rezervu, ali se to se nije dogodilo.

“To neće predstavljati veliki problem. Müller, Coutinho ili Ivan mogu igrati u napadu. On to može, baš kao i Gnabry”, naglasio je.