KOVAČIĆU SU PROGNOZIRALI KLUPU, A SAD IGRA UMJESTO PONAJBOLJEG VEZNJAKA NA SVIJETU: ‘Začepio je usta kritičarima’

Neki prognoziraju da će se hrvatski reprezentativac povratkom Kantea preseliti natrag na klupu, ali velika je mogućnost da Lampard nekako uspije Kantea, Kovačića i Jorginha uklopiti u ponajbolji vezni red u Premier ligi

Nogometaši Chelseaja slavili su u 11. kolu Engleske lige u gostima kod “fenjeraša” Watforda s 2:1. Abraham (5′) i Pulišić (56′) zaslužni su za pobjedu londonskog kluba za koji je Mateo Kovačić odigrao cijelu utakmicu.

Usprkos činjenici da nije zabio gol, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić dobio je najbolju ocjenu za svoj nastup protiv Watforda. prema SofaScoreu Mateo je dobio ocjenu 8,3, a njegova statistika uistinu je impresivna, pogotovo što se tiče duela i dodavanja.

KOVAČIĆA NAKON OVOGA ENGLEZI UZDIŽU U NEBESA: ‘Taj tip je mašina, šteta što će se morati vratiti na klupu…’

Njegova predstava prošla je vrlo zapaženo, a tekst mu je posvetio autor s popularnog nogometnog medija Goal.com Nizaar Kinsella.

“Mateo Kovačić polako, ali sigurno ušutkao je sve koji su u njega sumnjali. Još uvijek ima prostora za napredak, ali lampard ga je konačno oslobodio okova koje mu je stavio Maurizio Sarri. Legenda Chelseaja je dala Kovačiću više slobode u kreaciji i dopustila mu više vremena na lopti. Kovačić je razlog zbog kojeg se izostanak Kantea ne osjeti”, piše Kinsella u svojoj kolumni.

Another great game, great win and a great night! @ChelseaFC 💙👍 pic.twitter.com/0VTvFgUHSe — Mateo Kovačić (@Mateo_Kova23) November 2, 2019

Nova uloga

I sam Mateo Kovačić progovorio je u svojoj novoj, slobodnijoj ulozi u igri londonskog kluba.

“Lampard mi daje više slobode da idem naprijed. Osjećam se odlično. Imam odličnu povezanost s trenerom i s momčadi”, rekao je Mateo nakon odlične utakmice.

Kovačić je bio svugdje i gotovo da nije griješio. Hrvatski reprezentativac dobio je pohvale sa svih strana, a na njegovu sjajnu utakmicu osvrnuo se i trener Frank Lampard.

“Kovačić, njegova sposobnost i kako igrju on i Jorginho zajedno. I sposobnost da povuče loptu kroz sredinu terena. To nije normalno. Kao veznom igraču najgora noćna mora ti je kad igraš protiv takvog tipa igrača koji te može predriblati te i pretrčati gotovo ni iz čega. Protiv Watforda je to radio gotovo savršeno. Jako sam zadovoljan svime što je pokazao”, rekao je trener Chelseaja nakon utakmice na konferenciji za medije.

Neki prognoziraju da će se hrvatski reprezentativac povratkom Kantea preseliti natrag na klupu, ali velika je mogućnost da Lampard nekako uspije Kantea, Kovačića i Jorginha uklopiti u ponajbolji vezni red u Premier ligi.