KOVAČIĆEV GLAVNI KONKURENT IMA TEŠKIH PROBLEMA S PONAŠANJEM: Izazvao bizaran incident, po njega morala doći policija

Vezni igrač londonskog Chelseaja i suigrač hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, Ross Barkley izazvao je pomalo bizaran incident u taksiju nakon jednog nožnog izlaska u svom rodnom Liverpoolu. Iako mu je raspored u klubu vrlo gust, Barkley je pronašao vremena da skokne do rodnog grada i malo se proveseli.

Odlučio se Barkley malo zabaviti u jednom liverpulskom noćnom klubu, ali je na povratku napravio pravu dramu. Naime, ušao je u jedan taksi s kebabom i pomfrijem, a tijekom vožnje mu je sve to ispalo na pod. Taksist je bio ljutit i tražio je od njega da mu plati čišćenje, a na kraju mu je revoltirani Barkley odbio platiti i čišćenje i vožnju. I tu je nastao kaos.

Na koncu je morala doći policija i prisiliti Barkleyja da ode do bankomata i podigne novac za čišćenje i vožnju. Dakako, procurio je i video.

Footage has emerged of police speaking to Ross Barkley in #Liverpool. It’s reported he dropped some food in the back of a cab and initially wouldn’t give the driver money for the cleaning bill. pic.twitter.com/gprwjkmt7e

— Radio City News (@RadioCityNews) October 1, 2019