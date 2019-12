KOVAČIĆ PROGOVORIO O SVOM PREPORODU: ‘Prije to nisam dobivao u klubovima. Jedan segment u igri mi još uvijek nedostaje’

Kovačić do sada nije previše govorio o svojoj renesansi u Chelseaju

Malo tko je više vjerovao da će hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ispuniti svoj puni potencijal nakon što je godinama bivao marginaliziran u Real Madridu, a ranije tek nekoliko puta bljesnuo u Interu. Prošle sezone stigao je u Chelsea, ali prve sezone pod Mauriziom Sarrijem izgledalo je kao da od Kovačića neće biti ništa. Međutim, u tekućoj sezoni ekipu je preuzeo Frank Lampard i od Kovačića je napravio ključnog igrača uparivši ga s Jorginhom.

Kovačić do sada nije previše govorio o svojoj renesansi u Chelseaju, ali je pred kamerom Sportkluba progovorio o svemu. “Od početka sam u Chelseaju osjetio veliku povezanost s momčadi. Sretan samo što sam ovdje, imalo smo tešku prošlu sezonu, ali jako uspješnu, završili smo u top četiri i osvojili smo trofej u finalu Kupa. Sretan sam prvom sezonom, možda osobno nisam imao najbolji nogomet, ali bila je to godina adaptacije na novu ligu, klub, zemlju, ali ove godine se osjećam mnogo bolje i mislim da se to vidi na terenu”, rekao je Kovačić.

Sjajan odnos sa Jorginhom

Posebno ga je nahvalio suigrač Jorginho. “Pod Lampardom znamo što treba učiniti i mislim da to dobro radimo, uživamo igrajući skupa. Puno razgovaramo i gledamo se, kad se pogledamo, obojica znamo što želimo napraviti pa nam je zbog toga lako igrati”, rekao je Talijan brazilskog porijekla.

Kovačić mu je uzvratio komplimentom. “Igrao sam s mnogim sjajnim igračima, igrao sam s jednim Modrićem, ali sa Jorginhom stvarno uživam igrati, ima veliku kvalitetu i razumije nogomet, no i izvan terena je dobar čovjek uvijek zabavan i nasmiješen, ako dođeš na trening tužan, on će te oraspoložiti”, rekao je Kovačić.

Još mu nešto nedostaje

Međutim, Kovačić jejoš uvijek ambiciozan pa i dalje priznaje kako u nekim segmentima još nije dovoljno dobar i kako će morati poraditi. “Jorginho je igrač koji će sve okupiti, popričati s njima i natjerati ekipu da igra bolje, da ide naprijed. Meni to, priznajem, nedostaje. Ne jer sam sramežljiv, nego jednostavno nemam toliko potrebu pričati. On to radi dosta dobro, pomaže nam u poboljšanju komunikacije, potiče nas da više razgovaramo i to je njegova velika prednost”, rekao je Kovačić.

Otkrio je i zašto mu je toliko bolje u Chelseaju. “Osjećam se puno bolje, Lampard mi je dao puno više slobode u igri i to se osjeti na terenu. Vidim ja na sebi da sam drugačiji, osjećam se stvarno dobro, ovo je igra kakvu očekujem od sebe”, kazao je Kovačić.

Kovačić je, pišu mnogi, postao ključna figura Chelseaja, kako se nosi s time?

“Nije mi teret, dobro se osjećam s tom odgovornošću, prije to nisam dobivao u klubovima. Ima tu puno sjajnih igrača i uvijek se moraš dokazivati. Igram svaka tri dana i to mi treba, hvala Lampardu što mi je dao toliko samopouzdanja”, otkriva Kovačić.