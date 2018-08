MATEO KOVAČIĆ NE ŽELI NA OLD TRAFFORD: Jose Mourinho ovakav ‘šamar’ već dugo nije dobio

Kova navodno ne želi na Old Trafford jer smatra da to nije idealna destinacija za njega

Manchester United ponudio je 60 milijuna eura za Matea Kovačića, no hrvatski reprezentativac u United – ne želi! Upravo navedeno tvrdi madridska Marca, inače Realovo glasilo, prenosi nogometni portal Goal.com…

Kova navodno ne želi na Old Trafford jer smatra da to nije idealna destinacija za njega, s obzirom na to da Mateo želi imati veliku minutažu.

Hrvatski veznjak ranije je razgovarao s novim trenerom Reala Julenom Lopeteguijem, kojeg je obavijestio da želi napustiti klub, no u Realu ga ne žele dati ispod 80 milijuna eura jer ga navodno smatraju ključnim u svojim planovima za narednih nekoliko sezona. Od kad je Kova 2015. godine prešao iz Intera i Real, na Santiago Bernabeu u njemu vide igrača za budućnost. Međutim, do sad se i nije baš naigrao, barem ne onoliko koliko bi on želio i koliko bi trebao…

Kovačić je započeo tek 37 utakmica kroz tri sezone koliko je u Realu, a u protekloj sezoni u prvih 11 našao se tek deset puta. Očito je stvarno vrijeme za promjenu.