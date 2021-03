Londonski Chelsea je deseti put u povijesti, a prvi nakon 2014. izborio mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka, nakon što je u uzvratnoj utakmici odigranoj u srijedu na Stamford Bridgeu svladao gostujući Atletico Madrid s 2:0 te s ukupnih 3:0 izbacio španjolsku momčad.

Vodeći pogodak postigao je Marokanac Hakim Ziyech u 34. minuti na asistenciju Tima Wernera. Konačnih 2:0 u četvrtoj minuti sučevog dodatka postavio je Emerson, koji je u igru ušao samo nekoliko trenutaka prije. Španjolci su od 82. minute igrali s desetoricom igrača, jer je izravni crveni karton zaslužio Stefan Savić, jer je laktom u prsa udario Rüdigera.

CHELSEA I BAYERN IZBORILI ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA: Kovačić odigrao vrhunsku utakmicu, Savić dobio direktni crveni zbog prljavog poteza

Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu za Chelsea i imao zapaženu ulogu. Hrvatski veznjak nastupio je na svojoj prirodnoj poziciji centralnog veznjaka i odigrao još jednu odličnu utakmicu u dresu Bluesa.

Kovačić je igrao odlično, osvajao je duele i razigravao gotovo besprijekorno, a to je jako, jako teško protiv Simeoneovog Atletica. Inače, Kovačić igra sjajno pod Thomasom Tuchelom i očito mu njegov sustav savršeno odgovara. Bacite oko na ove brojke i sve će vam biti jasno:

100% long ball accuracy 93% pass accuracy 89 touches 10 duels won [most] 5 take-ons [most] 5 final third entries 2 fouls won 1 chance created 1 shot 1 tackle

Mateo Kovacic’s game by numbers vs Atletico:

Mateo Kovacic misplaced just one of his 42 passes in the first half against Atletico.

He also won the joint most duels for Chelsea (4). #UCL pic.twitter.com/NGH8KE6KZz

