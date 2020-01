KOVAČIĆ JE TRENUTNO JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVIJETU: Ne vjerujete? Pogledajte ovaj, gotovo nevjerojatan, detalj

Koliko je Kovačić zaista dobar, pa eto čak i najbolji, govori statistika

Da vam je netko prošloga ljeta rekao da će za pola godine hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić biti među najboljim i najraspoloženijim veznjacima svijeta, vjerojatno biste mu se smijali. Nažalost, Kovačić se predugo mučio s pronalaskom forme, idealne pozicije i predugo je čekao na trenera koji će znati iskoristiti njegove prednosti, no na koncu ga je, na svu sreću, dočekao i to u najboljim nogometnim godinama, pa eto, nije sve izgubljeno.

Uzlet

U ovoj sezoni Kovačić je ostvario gotovo nevjerojatan uzlet. Dakako za sve je to “kriv” trener Frank Lampard. Legendarni Englez preuzeo je Chelsea i preporodio ga, ne toliko rezultatski, koliko kvalitetom igre, idejama i ponešto drugačijom filozofijom. E sada, Lampard je Kovačiću namjenio nešto defenzivniju, ali opet organizacijsku ulogu u kojoj ovaj uglavnom u paru s Jorginhom čini jedan od najboljih tandema u europskom nogometu trenutno.

Kovačić je postavljen daleko od protivničkih vrata i samim time, sve i da dolazi iz drugog plana, a dolazi često, njegova uloga nisu golovi pa čak niti asistencije. On i partner mu Jorginho moraju odraditi sav onaj posao da bi se ofenzivni igrači našli u što boljoj poziciji. E, a taj posao Kovačić odrađuje izvanserijski. Em u fazi organizacije i upijanju pressinga, što rade zaista izvanserijski, em u fazi obrane u kojoj Kovačić vrlo efikasno odrađuje pritisak na protivnika. Ključ cijele stvari je forsiranje igre jedan na jedan. Tu je Kovačić doktor i u obrani i u napadu, a tek sada to kod Lamparda dolazi do izražaja, no, valja odmah reći kako je to produkt cijelog sistema, koji se polako, ali uspješno implementira u momčad londonskih plavaca.

Jedan od najboljih

Koliko je Kovačić zaista dobar, pa eto čak i najbolji, govori statistika. Naime, nije Mateo neki golgeter, zabio je samo dva gola, nije niti top asistent ima tek tri na svom kontu, ali zato gazi u driblingu. Naime, među igračima s najamanje 50 pokušanih driblinga Kovačić ima čak 84..1 posto uspješnosti.

“Njegova sposobnost, to kako igra s Jorginhom i onda ta mogućnost da povuče loptu kroz sredinu terena – to nije normalno. Kao veznom igraču najgora noćna mora ti je kad igraš protiv takvog tipa igrača koji može igrati, predriblati te i pretrčati gotovo ni iz čega. Protiv Watforda je to radio gotovo savršeno. Jako sam zadovoljan svime što je pokazao”, izjavio je to nedavno Lampard o Kovačiću.

Iako se to možda ne vidi na dvjema, većini publike, najvažnijim statističkim mjerenjima, golovima i asistencijama, vidi se i na ostalima. Recimo, Kovačić ostvaruje u prosjeku 75.2 dodira po utakmici, točna dodavanja su mu na visokih 90 posto, a na svojoj polovici odakle uglavnom ordinira ima čak 95 posto točnosti. Brojke ne lažu i s obzirom na to da igra u najjačoj ligi svijeta ovako dobro, Kovačića moramo uvrstiti među, trenutno, najbolje veznjake svijeta.